Жителям Новосибирска назвали страны с въездом по Шенгенским визам

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Сотрудники Единого визового центра рассказали, в какие точки мира могут отправиться новосибирцы в августе 2022 года.

С весны 2022 года зарубежные страны продолжают закрывать въезд на своим территории для граждан России, а также отменять действие их визовых документов. Например, 11 августа в Эстонии заявили о закрытии границы для россиян с шенгенскими визами. В Едином визовом центре пояснили, в какие страны всё ещё могут прибыть путешественники из России.

«Ряд стран Шенгенского соглашения принимают документы на прежних условиях, и через них люди едут дальше — в любую страну Шенгена», — отметил директор компании «Единый визовый центр Дмитрий Губарев.

На август 2022-го заявления на визу от россиян продолжают обрабатывать Испания, Германия, Австрия, Венгрия, Греция, Норвегия, Португалия, Финляндия, Швейцария. Франция и Италия также принимают заявки, но мест по записи на текущий момент там очень мало.

Сроки оформления остались прежними: для получения документов понадобится две недели. Тем не менее, в некоторых странах увеличилась глубина записи на подачу документов.

«Для оформления визы во Францию люди покупают ботов (электронных помощников), которые помогают записаться. Но даже с этими электронными ботами глубина записи очень большая: ожидание может длиться 1-2 месяца. Схожая ситуация с Италией: места для записи выкладываются два раза в месяц. Их расхватывают буквально за сутки. То же самое по Испании. Но по этой стране у визовых центров есть возможность подавать заявителей по категории «прайм-тайм» – то есть в любой другой день, взимая дополнительно 5 тысяч рублей пошлины», — дополнил Дмитрий Губарев.

На данный момент быстрее всего можно оформляются визы для поездки в Германию: для этого требуется около десяти дней. В визовых центрах обратили внимание, что летом 2022 года многие начали оформлять шенгенские визы именно через консульство Германии, даже если собираются ехать в другие европейские страны.

По информации турфирм и визовых центров утверждают: в большинстве европейских стран частота отказов осталась прежней, но не без исключений.

«С июня Греция почти всем отказывает. Похожая история с Финляндией. Финны поняли, что через них многие поехали в Европу транзитом, что они стали перевалочной базой. И поэтому они, если сомневаются, то штампуют отказы», — рассказали в Едином визовом центре изданию «BFM-Новосибирск».

На данный момент Бельгия, Дания, Нидерланды, Латвия, Литва, Эстония, Польша и Чехия не выдают визы жителям РФ. Тем не менее, пока въезд в эти страны возможен по шенгенским визам, полученным через консульства других стран.