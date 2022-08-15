Стали известны подробности смерти водителя Toyota RAV4 на заправке в Новосибирске

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВК", Густаво Зырянова / Сиб.фм

Резонансный случай произошёл рядом с заправкой в Кировском районе Новосибирска утром 15 августа: 60-летнему мужчине стало плохо, но откачивали его очевидцы, которые никак не могли дождаться «скорую».

Водителя Toyota RAV4 в белой рубашке новосибирцы видели отъезжающим от заправки, которая находится поблизости от адреса: улица Немировича-Данченко, 102/4, около 6.30. Внезапно мужчина остановил машину, вышел и упал на асфальт.

«Около мужчины стоял парень, я подошёл, мы начали запускать сердце. Видно было, что оно давно запускается, а у него сил уже нет, — рассказал очевидец произошедшего Руслан Мустафаев. – Запустили, а в третий раз начали проверять пульс (вроде появился небольшой) в 6.48, у него опять остановилось сердце, и мы его запустить не смогли».

Пока очевидцы пытались реанимировать мужчину, которому на вид было около 60 лет, они сделали звонок в «скорую» помощь и сообщили, что человек умирает. Однако, по словам Руслана, бригада реанимации приехала только в 7.25.

«Проблесковые маячки были, она ехала по «встречке», но без сигнала и мигалок, медленно-медленно, — продолжает Руслан. — Она подъехала, вышли оттуда медбратья – посмотрели и начали ещё на нас наезжать: «прежде, чем вызывать «скорую» — убедитесь, что он жив. Я говорю: «извините, мы два раза сердце ему запустили». А они накрыли его, сели в машину и уехали».

Как рассказывает очевидец, он уехал со склада в 8.30, однако тело, накрытое простынкой, продолжало лежать у обочины.

«Вышла женщина с заправки, посмотрела и ушла. Сказала, что он у неё только что заправился»,

- заключил Руслан Мустафаев.

Очевидец говорит, что как водитель понимает ситуацию с пробками, но ехать около часа реанимационной бригаде – недопустимо.

Получить комментарий от руководства станции скорой помощи корреспонденту Сиб.фм пока не удалось. А вот в министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали о причинах долгого прибытия бригады реаниматологов.

"Вызывавший указал неправильный адрес, в связи с этим пришлось искать. Скорую вызывали на адрес ул. Горская. Фактическое время ожидания с момента вызова до момента прибытия составило 23 минуты. Фактический адрес: ул. Немировича-Данченко, 136/1", — утеврждают в областном Минздраве.