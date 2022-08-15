Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Турист из Новосибирска заблудился в горах Алтая

Фото Турист из Новосибирска заблудился в горах Алтая
Фото Турист из Новосибирска заблудился в горах Алтая

Фото unsplash.com / Steve Carter

Новосибирский турист с подругой из Москвы потерялись в «Долине горных духов» на Алтае.

Путешественники заблудились вечером 14 августа в горах в Чемальском районе Республики Алтай. Спасатели рассказали, как шли поиски туристов.

Инцидент произошел во время восхождения туристов на одну из гор в «Долине горных духов» в Республике Алтай. Мужчина из Новосибирска и девушка из Московской области сбились с маршрута вечером в воскресенье, 14 августа. Поняв, что самостоятельно им с горы не спуститься, путешественники позвонили на единый телефон вызова экстренных служб. На поиски туристов отправились спасатели из села Чемал.

Установить точное местонахождение пропавших спасателям удалось с помощью очевидцев. Как рассказали в региональном главке МЧС, около часа ночи с помощью спасательных устройств сотрудники экстренного ведомства спустили туристов с горы в безопасное место.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в лесу под Новосибирском заблудился четырехлетний мальчик. На поиски ребенка отправились спасатели и полицейские.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Яна Бельская
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

32090
Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом
21744
20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком Scania в Новосибирске
15579
10000 от Путина в августе: будет ли выплата к школе в 2022 году
15077
Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа
14943
Новосибирск затопило после сильного ливня 13 августа
10509
Такого еще не было: появился прогноз погоды на осень 2022 года
10465
В Новосибирске начались обыски в ячейках секты сторонников «Азова»*