Турист из Новосибирска заблудился в горах Алтая

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Новосибирский турист с подругой из Москвы потерялись в «Долине горных духов» на Алтае.

Путешественники заблудились вечером 14 августа в горах в Чемальском районе Республики Алтай. Спасатели рассказали, как шли поиски туристов.

Инцидент произошел во время восхождения туристов на одну из гор в «Долине горных духов» в Республике Алтай. Мужчина из Новосибирска и девушка из Московской области сбились с маршрута вечером в воскресенье, 14 августа. Поняв, что самостоятельно им с горы не спуститься, путешественники позвонили на единый телефон вызова экстренных служб. На поиски туристов отправились спасатели из села Чемал.

Установить точное местонахождение пропавших спасателям удалось с помощью очевидцев. Как рассказали в региональном главке МЧС, около часа ночи с помощью спасательных устройств сотрудники экстренного ведомства спустили туристов с горы в безопасное место.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в лесу под Новосибирском заблудился четырехлетний мальчик. На поиски ребенка отправились спасатели и полицейские.