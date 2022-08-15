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общество

В Кузбассе учительница собрала деньги с родителей первоклассников и сбежала

Фото В Кузбассе учительница собрала деньги с родителей первоклассников и сбежала
Фото В Кузбассе учительница собрала деньги с родителей первоклассников и сбежала

Фото unsplash.com / javier trueba

Родители будущих школьников в Кузбассе пожаловались на учительницу, которая собрала с них деньги и скрылась.

Лжепедагог собрала с родителей первоклассников деньги на учебные пособия и перестала выходить на связь. Как рассказали в управлении образования Кемеровской области, мошенница никогда не работала в школе.

Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком. Родители будущих школьников сдали деньги на учебные пособия, значки и майки своим детям девушке, представившейся будущим классным руководителем первоклассников. Мошенница, назвавшаяся Дариной, организовала сбор средств в группе в мессенджере. Перед началом года девушка перестала выходить на связь.

Родители обратились к руководству школы № 38, однако в образовательной организации о сборах ничего не знали. Более того, девушка, которая собирала с родителей деньги, никогда в этой школе не работала. Молодую учительницу хотели взять на работу только 1 сентября.

После вскрывшегося факта мошенничества полиция начала проверку. В ситуации также разбирается городское управление образования, сообщает портал sibdepo.ru.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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