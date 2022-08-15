Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске упростят регистрацию изменений конструкции автомобиля

Фото В Новосибирске упростят регистрацию изменений конструкции автомобиля
Фото В Новосибирске упростят регистрацию изменений конструкции автомобиля

Фото: Freepik.com

С 15 августа жители Новосибирска смогут зарегистрировать изменения конструкции автомобиля в режиме «одного окна».

Жители Новосибирска с 15 августа смогут регистрировать изменения конструкции автомобиля в упрощенном режиме. Пока такая услуга будет доступна только в одном отделении ГАИ. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Новосибирской области.

С 15 августа 2022 года можно будет получить свидетельство о соответствии изменений корпуса машины с требованиями безопасности в режиме «одного окна».

Ранее для получения свидетельства необходимо было дважды обращаться в Госавтоинспекцию.

Пока что такая услуга будет доступна только в одном отделении ГАИ, расположенном на 1 этаже дома № 60 на улице Бородина.

График приема граждан: понедельник и среда – 9.00-13.00, 14.00-17.00.

Ранее жители Новосибирска обсуждали в соцсетях долгий обед «гаишников»: сотрудники ГИБДД не отреагировали на потенциальных нарушителей правил дорожного движения.

Напомним, ранее сотрудники ГАИ спасли супругов из горящего дома в Новосибирской области.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

31882
Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом
21648
20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком Scania в Новосибирске
15244
10000 от Путина в августе: будет ли выплата к школе в 2022 году
14997
Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа
14884
Новосибирск затопило после сильного ливня 13 августа
10412
В Новосибирске начались обыски в ячейках секты сторонников «Азова»*
10351
Такого еще не было: появился прогноз погоды на осень 2022 года