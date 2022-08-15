В Новосибирске упростят регистрацию изменений конструкции автомобиля

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С 15 августа жители Новосибирска смогут зарегистрировать изменения конструкции автомобиля в режиме «одного окна».

Жители Новосибирска с 15 августа смогут регистрировать изменения конструкции автомобиля в упрощенном режиме. Пока такая услуга будет доступна только в одном отделении ГАИ. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Новосибирской области.

С 15 августа 2022 года можно будет получить свидетельство о соответствии изменений корпуса машины с требованиями безопасности в режиме «одного окна».

Ранее для получения свидетельства необходимо было дважды обращаться в Госавтоинспекцию.

Пока что такая услуга будет доступна только в одном отделении ГАИ, расположенном на 1 этаже дома № 60 на улице Бородина.

График приема граждан: понедельник и среда – 9.00-13.00, 14.00-17.00.

Ранее жители Новосибирска обсуждали в соцсетях долгий обед «гаишников»: сотрудники ГИБДД не отреагировали на потенциальных нарушителей правил дорожного движения.

Напомним, ранее сотрудники ГАИ спасли супругов из горящего дома в Новосибирской области.