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В Новосибирске МВД ищет участников драки на Хилокском рынке

Фото В Новосибирске МВД ищет участников драки на Хилокском рынке
Фото В Новосибирске МВД ищет участников драки на Хилокском рынке

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

МВД в Новосибирске проверяет информацию о драке на Хилокском рынке в Ленинском районе города.

Новосибирские полицейские начали проверку после сообщения о драке на Хилокском рынке. Информация об этом размещена 14 августа на официальном сайте ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как отметили в ведомстве, обращений от граждан по поводу возможной драки в МВД не поступало. Из медучрежений телефонограмм о доставлении потерпевших с указанного адреса также не поступало.

Сотрудники полиции выехали на место возможного инцидента. Однако патрульные экипажами также не нашли ни участников конфликта, ни очевидцев.

"Возможных очевидцев данного инцидента просят теперь обратиться в полицию по телефонам: 8 (383) 232-16-45, 8 (383) 232-16-46", — обратились к жителям в МВД.

Как ранее писал Сиб.фм, осенью 2019 года на Хилокском рынке произошло вооружённое столкновение двух участников конфликта, в котором пострадали четыре человека. Конфликт был подавлен с участием силовиков. Впоследствии полицейские сообщили о задержании участников преступной группы, которые прессовали торговцев.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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