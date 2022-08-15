В Новосибирске началась регистрация на гонку с препятствиями «Сибирский предел»

Фото предоставлены МАУ «Стадион»
Заключительный старт гонки с препятствиями в этом сезоне состоится 24 сентября в парке «Бугринская роща». Участников ждет новая трасса с новыми испытаниями.
Гонка пройдет в командном и личном зачетах (можно подать сразу две заявки).
Состав сборной — четыре человека с одним участником противоположного пола, как минимум.
На старт выйдут команды, разделенные на две возрастные группы:
Как стать участником?
Для команд патриотических клубов:
Схема трассы будет размещена в ближайшее время.
Комиссия по допуску участников и выдаче стартовых номеров состоится на стадионе «Спартак» (ул. Мичурина, 10, правое крыло, второй этаж). Дата и время проведения будут сообщены в ближайшее время.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
09:30 – начало работы раздевалок;
09:30 – 10:30 – регистрация участников, получение номеров в день гонки;
11:00 – официальная церемония открытия соревнований;
11:15 – старт забегов с личным зачетом среди мужчин (старт парный), старт забегов с личным зачетом среди женщин (старт парный);
11:45 – старт забегов с командным зачетом – подростковые клубы (участники 14-17 лет).
12:15 – старт забегов с командным зачетом (мужчины и женщины 18 лет и старше);
13:30 – церемония награждения победителей и призеров.
Телефон для справок: 240-99-51
По вопросам сотрудничества: 240-94-48
Проект реализуется при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области и Фонда президентских грантов.
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