В Новосибирске началась регистрация на гонку с препятствиями «Сибирский предел»

Фото предоставлены МАУ «Стадион»

Заключительный старт гонки с препятствиями в этом сезоне состоится 24 сентября в парке «Бугринская роща». Участников ждет новая трасса с новыми испытаниями.

Гонка пройдет в командном и личном зачетах (можно подать сразу две заявки).

Состав сборной — четыре человека с одним участником противоположного пола, как минимум.

На старт выйдут команды, разделенные на две возрастные группы:

юноши и девушки от 14 до 17 лет (команды патриотических клубов);

мужчины и женщины (от 18 лет и старше).

Как стать участником?

Получить допуск врача (обязательно для участников младше 18 лет) или заполнить согласие об ответственности за здоровье.

Оформить страховку.

Пройти электронную регистрацию на сайте sportsauce.ru

Для команд патриотических клубов:

Представителю клуба необходимо предоставить: заявку, копии документов, удостоверяющих личность, допуск врача и страховки в кабинет № 13 по адресу: ул. Фрунзе, 15 (1 этаж).

Схема трассы будет размещена в ближайшее время.

Комиссия по допуску участников и выдаче стартовых номеров состоится на стадионе «Спартак» (ул. Мичурина, 10, правое крыло, второй этаж). Дата и время проведения будут сообщены в ближайшее время.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

09:30 – начало работы раздевалок;

09:30 – 10:30 – регистрация участников, получение номеров в день гонки;

11:00 – официальная церемония открытия соревнований;

11:15 – старт забегов с личным зачетом среди мужчин (старт парный), старт забегов с личным зачетом среди женщин (старт парный);

11:45 – старт забегов с командным зачетом – подростковые клубы (участники 14-17 лет).

12:15 – старт забегов с командным зачетом (мужчины и женщины 18 лет и старше);

13:30 – церемония награждения победителей и призеров.

14+

Телефон для справок: 240-99-51

По вопросам сотрудничества: 240-94-48



Проект реализуется при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области и Фонда президентских грантов.