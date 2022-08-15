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В Новосибирске началась регистрация на гонку с препятствиями «Сибирский предел»

Фото В Новосибирске началась регистрация на гонку с препятствиями «Сибирский предел»
Фото В Новосибирске началась регистрация на гонку с препятствиями «Сибирский предел»

Фото предоставлены МАУ «Стадион»

Заключительный старт гонки с препятствиями в этом сезоне состоится 24 сентября в парке «Бугринская роща». Участников ждет новая трасса с новыми испытаниями.

Гонка пройдет в командном и личном зачетах (можно подать сразу две заявки).

Состав сборной — четыре человека с одним участником противоположного пола, как минимум.

Фото В Новосибирске началась регистрация на гонку с препятствиями «Сибирский предел» 2

На старт выйдут команды, разделенные на две возрастные группы:

  • юноши и девушки от 14 до 17 лет (команды патриотических клубов);
  • мужчины и женщины (от 18 лет и старше).

Как стать участником?

  • Получить допуск врача (обязательно для участников младше 18 лет) или заполнить согласие об ответственности за здоровье.
  • Оформить страховку.
  • Пройти электронную регистрацию на сайте sportsauce.ru

Для команд патриотических клубов:

  • Представителю клуба необходимо предоставить: заявку, копии документов, удостоверяющих личность, допуск врача и страховки в кабинет № 13 по адресу: ул. Фрунзе, 15 (1 этаж).

Фото В Новосибирске началась регистрация на гонку с препятствиями «Сибирский предел» 3

Схема трассы будет размещена в ближайшее время.

Комиссия по допуску участников и выдаче стартовых номеров состоится на стадионе «Спартак» (ул. Мичурина, 10, правое крыло, второй этаж). Дата и время проведения будут сообщены в ближайшее время.

Фото В Новосибирске началась регистрация на гонку с препятствиями «Сибирский предел» 4

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

09:30 – начало работы раздевалок;

09:30 – 10:30 – регистрация участников, получение номеров в день гонки;

11:00 – официальная церемония открытия соревнований;

11:15 – старт забегов с личным зачетом среди мужчин (старт парный), старт забегов с личным зачетом среди женщин (старт парный);

11:45 – старт забегов с командным зачетом – подростковые клубы (участники 14-17 лет).

12:15 – старт забегов с командным зачетом (мужчины и женщины 18 лет и старше);

13:30 – церемония награждения победителей и призеров.

14+

Фото В Новосибирске началась регистрация на гонку с препятствиями «Сибирский предел» 5

Телефон для справок: 240-99-51

По вопросам сотрудничества: 240-94-48

Проект реализуется при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области и Фонда президентских грантов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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