В Новосибирске продают отель категории 4 звезды за 120 миллионов рублей

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Отель категории 4 звезды «Добролюбов» выставили на продажу в Новосибирске.

За 120 миллионов рублей в Новосибирске продают отель категории 4 звезды на улице Инской, 143. Объявление о продаже действующей гостиницы опубликовано на сайте «Авито».

Отель «Добролюбов» расположен в четырехэтажном здании неподалеку от станции метро «Речной вокзал» в Новосибирске. Оно было возведено в 2014 году и занимает около 1,2 тыс. квадратных метров. К отелю также относится земельный участок площадью в 555 «квадратов» и автомобильная парковка на 12 мест.

В самом отеле 29 номеров, конференц-зал, летняя веранда, столовая, прачечная, сауна с комнатой отдыха и караоке.

Продавец утверждает, что ежемесячная выручка отеля составляет 2,8 млн рублей, а чистая прибыль – 1,8 млн рублей.

Ранее «Сиб.фм» писал, что отель Marriott в Новосибирске изменил название из-за приостановки франшизы.