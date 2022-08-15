В Новосибирске запретят парковать машины у Центрального парка

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Жителям Новосибирска запретят оставлять автомобили на улице Фрунзе.

В Новосибирске с 29 августа 2022 года введут ограничения на парковку автомобилей за Центральным парком на улице Фрунзе. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Через две недели новосибирцам запретят парковать машины за Центральным парком. Ограничения на стоянку автомобилей на улице Фрунзе введут 29 августа. Запрет на стоянку будет действовать на участке нечетной стороны улицы Фрунзе от улицы Каменской до улицы Мичурина.

В зоне ограничения стоянки будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».

В городской администрации уточнили, что введение ограничений нацелено на обеспечение безопасности дорожного движения и беспрепятственного проезда пассажирского транспорта.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в Новосибирске до 25 декабря закроют движение по площади Будагова.