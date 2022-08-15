Вице-мэр Новосибирска Скатов получил статус подозреваемого по делу о клевете

Фото со страницы Артема Скатова в "ВК"

Заместитель мэра Новосибирска Артём Скатов прокомментировал дело о клевете, по которому он проходит в качестве подозреваемого.

В Новосибирске вице-мэр Артём Скатов заявил о необоснованности обвинений в свой адрес по уголовному делу о клевете. Официальная позиция чиновника размещена в тг-канале мэрии.

"Подозрения в совершении мной преступления необоснованны. К этим обстоятельствам я отношения не имею. С предъявляемым мне статусом категорически не согласен. Обвинения в мой адрес в распространении ложной информации отвергаю", — сообщил Скатов.

Вице-мэр уточнил, что расценивает ситуацию с делом о клевете как попытку давления на власть со стороны застройщика.

"Городская власть учитывает, прежде всего, мнение жителей. А они выступают против застройки без соответствующего развития социальной и инженерной инфраструктуры: без детских садиков, школ, дорог, ливнёвки", — добавил чиновник.

Скатов пообещал изложить свои доводы в суде, если он всё-таки состоится.

Как ранее писал Сиб.фм, 15 июля в рабочем кабинете и квартире Артёма Скатова прошли обыски. Их причиной стало возбуждение в отношении чиновника уголовного дела по подозрению в клевете. Соответствующую жалобу в правоохранительные органы направил депутат Госдумы по Центральному округу Новосибирской области Дмитрий Савельев.

Из-за обысков и задержанию заммэра пришлось отменить свадьбу, которая была запланирована на 16 июля.