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Водитель скончался на АЗС в Кировском районе Новосибирска

Фото Водитель скончался на АЗС в Кировском районе Новосибирска
Фото Водитель скончался на АЗС в Кировском районе Новосибирска

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВК"

В понедельник, 15 августа, на АЗС в Кировском районе Новосибирска скончался водитель.

Водитель Toyota RAV4 умер на АЗС в Кировском районе Новосибирска утром 15 августа. Об этом сообщили очевидцы в паблике "АСТ-54" в группе "ВК".

Инцидент произошёл на заправке на Немировича-Данченко.

Со слов других автомобилистов, мужчина отъехал от колонки и потерял сознание.

Очевидец, вызвавший медиков, сообщил, что реанимация ехала около 40 минут.

"Прибывшая бригада констатировала смерть водителя", — говорится в паблике.

Подробности инцидента уточняются.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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