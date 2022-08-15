Водитель скончался на АЗС в Кировском районе Новосибирска

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВК"

В понедельник, 15 августа, на АЗС в Кировском районе Новосибирска скончался водитель.

Водитель Toyota RAV4 умер на АЗС в Кировском районе Новосибирска утром 15 августа. Об этом сообщили очевидцы в паблике "АСТ-54" в группе "ВК".

Инцидент произошёл на заправке на Немировича-Данченко.

Со слов других автомобилистов, мужчина отъехал от колонки и потерял сознание.

Очевидец, вызвавший медиков, сообщил, что реанимация ехала около 40 минут.

"Прибывшая бригада констатировала смерть водителя", — говорится в паблике.

Подробности инцидента уточняются.