Водитель скончался на АЗС в Кировском районе Новосибирска

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВК"
В понедельник, 15 августа, на АЗС в Кировском районе Новосибирска скончался водитель.
Водитель Toyota RAV4 умер на АЗС в Кировском районе Новосибирска утром 15 августа. Об этом сообщили очевидцы в паблике "АСТ-54" в группе "ВК".
Инцидент произошёл на заправке на Немировича-Данченко.
Со слов других автомобилистов, мужчина отъехал от колонки и потерял сознание.
Очевидец, вызвавший медиков, сообщил, что реанимация ехала около 40 минут.
"Прибывшая бригада констатировала смерть водителя", — говорится в паблике.
Подробности инцидента уточняются.
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