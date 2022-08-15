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Выступление Путина на форуме "Армия-2022" 15 августа: прямая онлайн трансляция

Фото Выступление Путина на форуме "Армия-2022" 15 августа: прямая онлайн трансляция
Фото Выступление Путина на форуме "Армия-2022" 15 августа: прямая онлайн трансляция

Фото с сайта kremlin.ru, видео: РБК

Сегодня, 15 августа, президент России Владимир Путин выступит с особо важным заявлением на открытии форума "Армия-2022".

Президент РФ Владимир Путин откроет Международный военно-технический форум «Армия-2022» и Армейские международные игры-2022 15 августа 2022 года. Ожидается, что на мероприятии российский лидер выступит с обращением по поводу геополитической ситуации в мире и внешних угроз.

Трансляция выступления Путина, по предварительным данным, начнётся в 15:10 по московскому времени (в 19:10 по новосибирскому). Она будет доступна на сайте РБК, а также на Сиб.фм. Перед началом просмотра обновите, пожалуйста, страницу браузера.

"Форум "Армия-2022" пройдет в условиях накаленной обстановки, и выступление президента на этом мероприятии будет особенно важным. Следующая неделя у Владимира Путина ожидается весьма насыщенной", — сообщают федеральные СМИ.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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