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общество

Жители Новосибирска вышли на митинг против пропаганды ЛГБТ

Фото Жители Новосибирска вышли на митинг против пропаганды ЛГБТ
Фото Жители Новосибирска вышли на митинг против пропаганды ЛГБТ

Фото: Совет отцов Новосибирской области

Участники движения «Совет отцов Новосибирской области» вышли на митинг в поддержку запрета пропаганды половых извращений.

Десятки новосибирцев вышли на митинг против пропаганды ЛГТБ. Акция направлена в поддержку законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщили в Совете отцов Новосибирской области.

Митинг прошел в минувшую субботу, 13 августа на площади Ленина. Акцию организовал Совет отцов Новосибирской области. Участники митинга стояли с плакатами, на которых были написаны лозунги «Моя семья – моё богатство» и «Мы – за традиционную семью». В мероприятии также участвовали председатель и члены реготделения Союза отцов России. Кроме того, акцию пришел поддержать четырехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, многократный чемпион России по кикбоксингу Олег Лавроненко.

По словам председателя Совета отцов Сергея Майорова, акция направлена на поддержку законопроекта о запрете любой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. При этом он отметил, что сексуальная жизнь каждого человека – его дело, однако пропагандировать извращения и антиобщественную идеологию нельзя.

«Нам, ответственным отцам Новосибирской области, без разницы, какой сексуальной жизнью живет некто за закрытыми дверями, планирует ли, к примеру, заводить детей или хочет на всю жизнь остаться «перекати-полем». Но пропагандировать извращения мы не дадим. Мы против и заявляем об этом открыто. Мы будем отстаивать наше право на защиту от популяризации асоциального образа жизни всеми доступными нам законными методами», – сказал Майоров.

Он добавил, что необходимо запретить не только пропаганду половых извращений, но и любой другой образ жизни, который может помешать здоровому развитию общества. Это движение «чайлд фри», суицидальные группы и популяризаторы абортов.

Ранее «Сиб.фм» писал, что депутат Аверкин обратился в прокуратуру Новосибирска из-за продажи ЛГБТ-книг.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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