2,6 млн – реальная экономия при покупке квартиры в «Расцветай в Янино»

Фото: ГК «Расцветай»

При приобретении жилья в квартале «Расцветай в Янино» можно воспользоваться программой субсидирования по «Семейной ипотеке» и «Ипотеке с господдержкой». Данное предложение действует на всю ассортиментную линейку квартир.

Есть вариант покупки квартиры по ставке от 1,1 %* на первые два года, а оформляя ипотечный кредит на весь период, ставка составит 4%*. При использовании программы субсидирования в ГК «Расцветай» наценка на квартиры не формируется, стоимость остается неизменной, как при покупке в ипотеку, так и за наличный расчет.

Покупая однокомнатную квартиру в квартале «Расцветай в Янино» по субсидированной программе с ипотечной ставкой на весь период — 4%, вы экономите 2,6 млн**.

Квартал «Расцветай в Янино» находится в зеленом районе Янино-1, Ленинградской области. Локация расположена вплотную к восточной границе Санкт-Петербурга — в 4-х минутах от Кольцевой автомобильной дороги. До метро «Проспект Большевиков» или «Ладожская» можно доехать на автомобиле за 12 минут, а до исторического центра Петербурга — за 25 минут.

В портфеле ГК «Расцветай» 46 объектов. По данным Единого ресурса застройщиков, по итогам 2021 года ГК «Расцветай» заняла первое место по вводу жилья в Новосибирской области. Застройщик ввел в эксплуатацию 14 домов, 129 444 кв.м, 2738 квартир. Большинство проектов было введено в эксплуатацию досрочно. Высокий уровень надежности ГК «Расцветай» как застройщика подтверждает доверие ведущих банков, которые выделяют многомиллиардное финансирование на проекты компании. ГК «Расцветай» обладает одним из самых объемных земельных банков в Новосибирске. В активе — участки под комплексное освоение и новые проекты, при этом в сферу интересов застройщика входят и другие привлекательные регионы России — Москва и Московская Ленинградская области. В объектах ГК «Расцветай» приобрели уже около 10 тыс. квартир. Более пяти тысяч семей уже справили новоселье или делают ремонт.

* При условии комплексного страхования. Подробные условия по ипотечному кредитованию уточняйте по телефону +7 (383) 255-88-22

** Расчет действителен на момент публикации. Стоимость квартиры – 5 млн, 35 кв.м. ПВ -15% от стоимости квартиры. Срок ипотечного кредита 30 лет.

*** Банки-партнеры: Банк ВТБ (ПАО); ПАО Сбербанк; АО Альфа-Банк и др.

ООО СЗ «Ирис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Центр продаж квартир компании «Расцветай»

Вокзальная магистраль, 8а

тел. +7 (383) 255-88-22