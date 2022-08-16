Без пяти сто: стадион «Спартак» отметил 95-летний юбилей

Фото: РАТМ Холдинг

С этой знаменательной датой сотрудников ОАО «Стадион «Спартак» (56,34 % акций принадлежит РАТМ Холдингу) поздравили представители правительства Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, руководители спортивных федераций.

– Это знаковый объект Новосибирска, – отметил президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран. – Именно здесь создавались истории успеха наших олимпийцев, чемпионов Европы и мира – их пример служит источником вдохновения для юниоров, нацеленных проявить волю и силу духа на пути к победам. Сегодня «Спартак» – многофункциональный спортивный комплекс, где тренируются тысячи детей и подростков. Каждый из них стремится завтра стать лучше, чем сегодня, и каждый из них – будь то футболист, гимнаст или борец – поднимаясь на пьедестал, вспомнит, что первые шаги в спорте он совершил на «Спартаке».

Отступив от официоза, почетные гости праздника поделились личными воспоминаниями о событиях на стадионе.

– Еще мальчишкой я с отцом приезжал на «Спартак» смотреть футбол – мы радовались и голам, которые со штрафных забивал Герман Апухтин, и когда на острие атаки играл Виталий Раздаев; известнейшие футболисты привлекали тысячи болельщиков, – рассказал первый вице-президент РАТМ Холдинга Виктор Толоконский, ранее занимавший должности полпреда президента РФ в СФО, губернатора Новосибирской области. – До того, как построили ЛДС «Сибирь», на «Спартаке» выступала хоккейная команда мастеров. На этой площадке закладывалась основа знаменитой легкоатлетической школы Александра Бухашеева, свои рекорды устанавливал Виктор Маркин, являясь студентом мединститута, а потом в 1980 году он завоевал две золотые медали на Олимпиаде в Москве. На «Спартаке» базировалась лучшая в СССР школа фехтования, воспитавшая олимпийских чемпионов Григория Кириенко и Станислава Позднякова. Акционеры ОАО «Стадион «Спартак» должны стремиться приумножить славу стадиона.

Исполняющая обязанности министра физической культуры и спорта Новосибирской области Марина Курносова напомнила, что в 2013 году на «Спартаке» прошло торжественное открытие Международных детских Игр «Спорт – Искусство – Интеллект»:

– Тут принимали 76 делегаций из разных регионов России и зарубежных стран и до сих пор хранят скульптуру Лигра – талисмана состязаний! Факельная эстафета с участием наших олимпийцев стартовала от монумента Александру Покрышкину и финишировала на стадионе. А когда огонь Сибириады был зажжен в чаше на глазах у зрителей, по трибунам, кстати, заполненным до отказа, прокатилась «живая волна» – это очень впечатлило.

По словам начальника управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска Алексея Толоконского, «Спартак» близок сердцу каждого новосибирца:

– В 1986 году меня привели сюда заниматься футболом. С того момента вся моя жизнь связана со спортом – больше ни на день с ним не расставался. «Спартак» и есть символ спорта в Новосибирске и я не могу представить без него наш мегаполис. Поздравляя стадион с юбилеем от имени мэра, передаю слова благодарности коллективу – тем, кто работает сейчас, и ветеранам, обеспечившим крепкий фундамент для спортивных достижений. Уверен, руководство города в ближайшее время примет решения, определяющие стратегию движения к столетию «Спартака».

О своих тренировках на «Спартаке» рассказал и победитель Олимпийских игр по спортивной ходьбе, генеральный директор ФК «Новосибирск» Андрей Перлов:

– Почему новосибирские легкоатлеты моего поколения показывали высокие результаты? Тогда беговая дорожка на стадионе была не 400 метров, а 403! Не зная о лишних, мы прикладывали дополнительные усилия и ускорялись, таким образом, выигрывали, например, на дистанции 20 км до 40 секунд по времени.

Кроме того, Андрей Перлов поблагодарил работников акционерного общества за совместную работу по организации футбольных турниров, отметив, что матч на «Спартаке» состоится в любую погоду.

– Повседневными задачами, формирующими условия для развития спорта и популяризации здорового образа жизни, занимаются профессионалы своего дела, к которым по праву относится каждый из вас, – обратился к сотрудникам генеральный директор ОАО «Стадион «Спартак» Михаил Федотов. – Надеемся, столетний юбилей мы также отметим все вместе.