В Нарымском сквере Новосибирска начали пилить деревья

Фото Сиб.фм

Во вторник, 16 августа, в Нарымском сквере Новосибирска начались работы по сносу аварийных деревьев.

Рабочие начали пилить сухие деревья в Нарымском сквере Новосибирска 16 августа. Об этом сообщает находящийся на месте журналист Сиб.фм.

"Спилено одно довольно крупное дерево. По стволу видно, что оно сухое, аварийное", — уточнил корреспондент.

В зоне проведения работ установлены предупреждающие знаки.

Как ранее писал Сиб.фм, летом 2022 года городские власти запланировали убрать в Нарымском сквере 177 деревьев-сухостоев, которые в силу возраста могут «представлять угрозу жизни и здоровью людей».

"Самое важное — привести в хорошее безопасное санитарное состояние и дальше восстанавливать зелёные насаждения в сквере", — прокомментировала решение о рубке аварийных деревьев заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска Мария Смирнова.

На месте убранных деревьев власти обещают высадить лиственницу и можжевельник.

На сегодняшний день в Нарымском сквере 1 629 деревьев и 243 кустарника, в том числе голубые ели, дуб черешчатый, вяз гладкий.