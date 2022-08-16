В Нарымском сквере Новосибирска начали пилить деревья

Фото Сиб.фм
Во вторник, 16 августа, в Нарымском сквере Новосибирска начались работы по сносу аварийных деревьев.
Рабочие начали пилить сухие деревья в Нарымском сквере Новосибирска 16 августа. Об этом сообщает находящийся на месте журналист Сиб.фм.
"Спилено одно довольно крупное дерево. По стволу видно, что оно сухое, аварийное", — уточнил корреспондент.
В зоне проведения работ установлены предупреждающие знаки.
Как ранее писал Сиб.фм, летом 2022 года городские власти запланировали убрать в Нарымском сквере 177 деревьев-сухостоев, которые в силу возраста могут «представлять угрозу жизни и здоровью людей».
"Самое важное — привести в хорошее безопасное санитарное состояние и дальше восстанавливать зелёные насаждения в сквере", — прокомментировала решение о рубке аварийных деревьев заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска Мария Смирнова.
На месте убранных деревьев власти обещают высадить лиственницу и можжевельник.
На сегодняшний день в Нарымском сквере 1 629 деревьев и 243 кустарника, в том числе голубые ели, дуб черешчатый, вяз гладкий.
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