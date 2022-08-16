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общество

Фермер опроверг вредность яиц из магазина

Фото Фермер опроверг вредность яиц из магазина
Фото Фермер опроверг вредность яиц из магазина

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Фермер Овчинников развеял миф о вреде магазинных яиц и сравнил их с фермерскими.

Ничего вредного в магазинных яйцах нет, заявил в разговоре с NEWS.ru фермер Андрей Овчинников. Также поставщик кур отметил, что принципиально яйца различаются только размером желтка и качеством откорма, напрямую влияющего на вкус продукта.

Диетическим яйцом считается семидневный сбор, это период, в который яйца необходимо заложить в инкубатор. Все остальные — это просто яйца, без какой-либо принципиальной разницы между собой. Также играет роль и количество антибиотиков, которое птица получала, и крайне важен откорм. Если это комбикорм плюс антибиотик, то и вкус у такого яйца будет не очень. А так, разница в основном в желтке, чем дешевле яйцо, тем меньше желток. Соответственно, чем дороже яйцо, тем и желток в нем больше. В любом случае ничего вредного в магазинных яйцах нет, смело покупайте, —

отметил Овчинников.

Ранее врач-отоларинголог Иван Лесков в беседе с NEWS.ru поделился, что сырые яйца полезны для гортани, они стимулируют работу ее мышц. Никаких проблем от частого употребления свежих яиц натощак не будет, отметил он.

Также китайский диетолог Ли Юаньюань рассказал, что чрезмерное употребление яиц не станет причиной проблем со здоровьем из-за повышенного уровня липидов у человека с нормальным обменом веществ. По его мнению, оптимальная норма этого продукта в рационе составляет от трех до шести яиц в неделю.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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