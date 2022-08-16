Фермер опроверг вредность яиц из магазина

Фермер Овчинников развеял миф о вреде магазинных яиц и сравнил их с фермерскими.

Ничего вредного в магазинных яйцах нет, заявил в разговоре с NEWS.ru фермер Андрей Овчинников. Также поставщик кур отметил, что принципиально яйца различаются только размером желтка и качеством откорма, напрямую влияющего на вкус продукта.

Диетическим яйцом считается семидневный сбор, это период, в который яйца необходимо заложить в инкубатор. Все остальные — это просто яйца, без какой-либо принципиальной разницы между собой. Также играет роль и количество антибиотиков, которое птица получала, и крайне важен откорм. Если это комбикорм плюс антибиотик, то и вкус у такого яйца будет не очень. А так, разница в основном в желтке, чем дешевле яйцо, тем меньше желток. Соответственно, чем дороже яйцо, тем и желток в нем больше. В любом случае ничего вредного в магазинных яйцах нет, смело покупайте, —

отметил Овчинников.