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Героически погибшего на Украине военного похоронили в Новосибирской области

Фото Героически погибшего на Украине военного похоронили в Новосибирской области
Фото Героически погибшего на Украине военного похоронили в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области похоронили 32-летнего военного, который героически погиб в ходе спецоперации на Украине.

32-летний майор Павел Штепа из Новосибирской области погиб в боевом столкновении на Украине 4 августа. Военнослужащего похоронили на его родите, в Краснозерском районе. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

Павел Штепа вырос в многодетной семье. Школу окончил с серебряной медалью.

На сайте администрации Красноозёрского района отмечается, что Штепа получил диплом с отличием. По распределению проходил службу в войсках специальных операций города Москвы.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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