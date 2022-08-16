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Клиенты магазинов МТС могут пополнять карты национальных платежных систем

Фото Клиенты магазинов МТС могут пополнять карты национальных платежных систем
Фото Клиенты магазинов МТС могут пополнять карты национальных платежных систем

Фото pixabay.com

МТС Банк запускает сервис мгновенного пополнения банковских карт национальных платежных систем Узбекистана Uzcard и Humo.

В рамках нового сервиса клиенты магазинов могут пополнять карты Uzcard и Humo наличными. Для этого не нужно быть клиентом банка. Достаточно сообщить оператору магазина номер карты и сумму пополнения.

Минимальная сумма разового перевода составляет 100 рублей, максимальная сумма – 50 000 рублей. Средства зачисляются без комиссии в узбекских сумах по выгодному курсу. Банк также не взимает комиссию за проведение операции.

До 27 августа 2022 года клиенты могут стать участниками акции банка «Кешбэк 200 рублей за перевод», для тех, кто впервые переводит деньги через сервисы банка или фирменные магазины на сумму от 10 000 рублей.

Для участия достаточно быть клиентом оператора и участником программы лояльности Cashback. Кешбэк будет отправлен на ваш счет до пятого числа следующего месяца.

Накопленные средства можно потратить на аренду электросамокатов Юрент, подписку Библиотеки, билеты на концерты и театры в Live, а также получить скидки на мобильную связь, на покупки в магазинах и многое другое.

Как рассказал лидер стрима «Денежные переводы» МТС Банка Кирилл Пальчун, компания расширяет финансовые сервисы для иностранных граждан. Очевиден большой спрос на денежные переводы и сервисы пополнения банковских карт платежных систем Центральной Азии и странах СНГ.

«По оценке наших экспертов, его доля занимает 10% рынка трансграничных переводов по целому ряду направлений. В частности, это касается узбекского направления, объемы переводов на котором возрастают месяц к месяцу. Во многом повышенный спрос связан с миграционными потоками и прочными социально-экономическими связями России. До конца нынешнего года мы планируем удвоить занимаемую долю рынка. Отмечу, что реализация сервиса денежных переводов в Узбекистан через магазины бренда обеспечит широкую доступность наших сервисов для потребителей, а также позволит упрочить наши позиции на рынке трансграничных переводов», – сообщил Кирилл Пальчун.

Ранее банк начал проводить мгновенные переводы на карты национальных платежных систем стран Центральной Азии через мобильное приложение банка и сайт payment.mts.ru: Корти милли, ArCa. Компания развивает сервис переводов за рубеж через международные системы денежных переводов Contact, Юнистрим, Гранат, а также АзияЭкспресс. Кроме того, в фирменных магазинах можно воспользоваться услугой денежного перевода в Кыргызстан, Таджикистан и Армению.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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денежные переводы
кешбэк
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