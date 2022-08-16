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общество

На севере Крыма произошла детонация боеприпасов

Фото На севере Крыма произошла детонация боеприпасов
Фото На севере Крыма произошла детонация боеприпасов

Фото vk.com / public17906207

В селе Майское в Джанкойском районе Крыма утром во вторник, 16 августа, произошла детонация боеприпасов.

Глава Крыма Аксенов выехал на место взрывов в село Майское Джанкойского района. После детонации боеприпасов в поселении власти эвакуируют местных жителей.

Около 2 тысяч жителей села Майское Джанкойского района Крыма уже эвакуированы в безопасное место, сейчас эвакуация продолжается. Как сообщили власти поселения, людей эвакуируют из-за детонации боеприпасов на складе снарядов.

До этого стало известно, что глава Крыма Сергей Аксенов срочно выехал в село Майское под Джанкоем на место происшествие. При этом о каком именно происшествии идет речь, глава региона не уточнил. В своем Telegram-канале он пообещал информировать о ситуации по мере выяснения обстоятельств случившегося.

В силовых структурах сообщили РИА Новости, что после сильного хлопка, который раздался около шести часов утра во вторник, 16 августа, в Джанкое загорелась трансформаторная подстанция. Местные жители в соцсетях пишут, что слышали серию взрывов с утра.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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