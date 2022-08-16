Не земля, а песня: дорожные заметки из Кыштовского района

Фото: Евгения Гловацкая

Путевой дневник экспедиции «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85», посвященной 85-летию Новосибирской области, продолжает рассказывать обо всем самом любопытном, что нам удалось увидеть в каждом из 30 районов региона. В этот раз наш маршрут лежал в еще один из самых отдаленных районов — Кыштовский. Мы побывали в гостях у местного историка-краеведа, чьи книги переведены на английский язык, на «Гундаревских чтениях», памяти сибирского поэта-песенника на живописном озере Кабарлык, а также в старинном селе на границе Новосибирской и Омской областей.

Итак, наш бывалый автомобиль мчится по направлению к Кыштовке. Асфальтированная трасса «Чаны – Венгерово – Кыштовка», соединяющая три района между собой, а также с железнодорожной станцией Чаны и с федеральной трассой М-51 («Байкал»), на удивление ровная. И хотя качество дорог все еще остается притчей во языцех и одной из главных проблем новосибирской (впрочем, как и российской) глубинки, но не в этом случае. Вообще, по нашим наблюдениям, хоть и не так быстро, как хотелось бы, но ситуация все же движется в сторону улучшения.

Например, когда-то в Кыштовку вообще вела только грунтовка, пока 15 лет назад АО «Новосибирскавтодор» не соединило три района асфальтированной трассой. И теперь жители не нарадуются: добираться по делам стало и быстрее, и безопаснее.

А буквально только что эту трассу реконструировали. Дело в том, что дорога проходит в сложных инженерно-геологических условиях. Как рассказал Алексей Кожевников, директор Чановского ДРСУ – филиала АО «Новосибирскавтодор», которое проводило работы, из-за особенностей грунта, так как район расположен в болотистой местности, в межсезонья дорогу подтапливало, и за 15 лет покрытие местами, что называется, пошло волнами.

Сейчас дорогу выровняли и покрыли более долговечным (ибо технологии не стоят на месте) асфальтобетоном. Так что, как минимум на десятилетие жители трех районов могут быть спокойны за свои авто.

Мы же тем временем въезжаем в вечернюю Кыштовку, которая встречает нас проливным дождем. Сама природа словно бы сразу предупреждает: здесь вам не юг какой-нибудь, добро пожаловать в самый северный район Новосибирской области!

Справка

Кыштовский район образован 25 мая 1925 года.

Расположен на севере Новосибирской области на расстоянии 600 км от г. Новосибирска и в 158 км от ближайшей железнодорожной станции — Чаны.

Площадь — 11,1 тыс. кв. км.

Численность населения — 10110 тысяч человек.

В районе — 17 муниципальных образований, 54 населенных пункта.

Административный центр – село Кыштовка (4760 человек).

Небольшую площадь района занимают пресноводные озера: Байдово, Карбалык, Каймакуль, Урманное.

Местные болота — Гунузское, Худышенское, Тарское, Паганай — являются продолжением Васюганских болот. Наиболее заболочен север района.

В районе имеются запасы нефти, торфа, сапропелей, кирпичных суглинок, большие запасы древесины (мелколиственные и тёмнохвойные леса), ягод, грибов, орехов, есть лесная дичь. В 2006 году проданы права пользования на 4 нефтеносных месторождения.

Где разместиться

В этот раз хочется начать с того, чем обычно заканчиваются рассказы о путешествиях – с советов, где остановиться на ночлег. Потому что для нас – городских снобов – наша временная «база» стала первым открытием района.

Ну, никак мы не ожидали, что в столь отдаленном селе может быть гостиница такого уровня! Так что, можно с уверенностью сказать, что «Уютная» лицо района представила самым достойнейшим образом.

Гостиница небольшая – в ней всего 6 двух-четырехместных номеров, в том числе, 3 люкса, таким образом, здесь могут принять, в общей сложности, до 23 гостей. Но для сельского отеля больше и не надо – вряд ли Кыштовка ломится от наплыва туристов, бизнесменов и командировочных.

Зато все необходимые преимущества на месте. Расположение – самый центр села. Интерьер лаконичен, но изящен, без тени китча. Светлые холлы, украшенные живыми растениями и картинами, и такие же светлые номера.

Люксы оборудованы санузлами с душевыми кабинами, в которых оказались не только традиционные для приличных отелей халаты, полотенца и мыло, но и (ай, да Кыштовка!) – гигиенические наборы из зубных пасты и щетки и шампуня.

Остальные номера отличаются только отсутствием санузла, который не в номере, а на этаже. А в остальном – те же шкаф-купе, письменный стол и обеденная зона, холодильник, телевизор, чайник с набором чайной посуды. Разумеется, не считая кроватей с прикроватными тумбочками и возможностью разместить при необходимости дополнительное спальное место.

Естественно, стиральная машина и утюг в гостинице тоже есть. А еще есть конференц-зал на 15-20 человек. Из услуг еще тронуло наличие российского варианта Room service, или, говоря по-простому: доставки блюд в номер.

Кафе расположено в одном здании с гостиницей и работает с 8 утра до 12 ночи, кормят там вполне прилично, и можно заказать блюдо навынос. Поэтому заведение популярно не только у постояльцев гостиницы, но и у кыштовцев, которые выбирают для проведения свадьбы, юбилея или другого события один из двух залов: общий, рассчитанный на 50 мест или vip-зал, вмещающий 20 – 25 гостей, а летом еще и летнюю террасу, увитую цветущей лианой.

В общем, комфорт гостиницы «Уютная» успокоил нас, начавших было паниковать из-за того, что проливной дождь, который, хоть и закончился к тому моменту, но все же грозил сорвать половину наших планов по знакомству с районом.

Оставив вещи в номерах, мы решили, что утро вечера мудренее, а пока отправились в гости к организатору мероприятия, с прицелом на которое мы и выбирали дату поездки в Кыштовский район.

Впрочем, прежде, чем рассказать об этой встрече, хочется сделать еще одно лирически-историческое отступление.

И снова немного истории

Первое упоминание о селе Кыштовка относится к 1730 году в рукописи описания земель иртышских татар. Название «Кыштовка» от тюркского «Кыштад» или «Кыштау» — зимовье. Вообще, по словам краеведов, топонимов тюркского происхождения в районе достаточно.

В XVII веке, когда Сибирь окончательно присоединили к Российскому государству, освоение Западной Сибири переселенцами из густонаселенных губерний Центра и Западной России происходило стихийно. А после отмены крепостного права поток переселенцев, в том числе, в Кыштовский переселенческий подрайон резко возрос. Этому способствовало и строительство Транссибирской железной дороги в конце XIX века.

Покорение этой суровой, окруженной болотами, территории, похоже, сформировало у поселенцев особую стойкость характера, которая передалась и нынешним жителям.

«Паганай – вылезай да погоняй», — с улыбкой приводит местную поговорку краевед Прасковья Савинова, почти полвека проработавшая учителем истории в местной школе. «Когда асфальтированной дороги еще не было, доезжаем, бывало, до этого болота и впрягаемся в автобус, — вспоминает она. — Я, когда студенткой была, мы 5 лет на себе автобус таскали. Поэтому я старалась летом не попадать в родные края».

В районе — 17 муниципальных образований, 54 населенных пункта.

Но, ни суровость условий, ни отдаленность района не пугают кыштовцев, которые любят свой край, и умеют наполнить жизнь здесь яркими событиями и впечатлениями. Так, как это делает хозяин гостеприимного дома и по совместительству главный редактор кыштовской газеты «Правда Севера» Ростислав Алиев.

Предпочел столице Кыштовку

Ростислав Алиев – личность в районе, да и не только в районе, известная. Историк, краевед, член Союза писателей России, автор резонансной в свое время монографии «Штурм Брестской крепости» — книги, которая четыре раза издавалась на русском, и дважды – на английском языках. Книги, уникальной, прежде всего, тем, что на события, казалось бы, исследованные историками вдоль и поперек, события, о которых, на первый взгляд, уже все сказано и сложно чем-то удивить, автор взглянул с новой стороны.

Потратив несколько лет на изучение архивов штурмовавшей крепость 45–й пехотной дивизии вермахта, сохранившихся в Федеральном военном архиве в немецком Фрайбурге и американском Национальном управлении архивов и документации, Ростислав Алиев дотошно и до мелочей воспроизвел не только хронологию действий немцев, но и механизмы принятия ими решений, приводя, по его собственным словам, «взгляд с того берега». И в результате «исчерпанная» тема обнаруживает немало «белых пятен». А незаурядный литературный дар автора погружает читателя в атмосферу тех событий.

«Самая дорогая книга о Великой Отечественной войне», — сняв с полки свое следующее детище, двухтомник «Брест. Июнь. Крепость», с гордостью показывает нам его Ростислав Владимирович. С интересом рассматриваем английское издание, отмечая про себя, что это признание символично отразило оба смысла: прямой и переносный.

Ростислав Алиев действительно уже многие годы предан этой единственной теме – истории обороны Бреста, которой посвятил множество изданий и публикаций. А с двухтомником «Брест. Июнь. Крепость» стал лауреатом всероссийской литературной премии им. генералиссимуса А.В. Суворова.

По его признанию, «заболел» этой темой случайно, когда начал интересоваться своими корнями и выяснил, что предки по материнской линии родом из области, граничащей с Брестской. И сейчас Ростислав Владимирович продолжает работать над новыми исследованиями, в российских и зарубежных архивах нашел новые документы, проливающие свет на белые пятна отечественной военной истории.

С самых первых минут знакомства он заражает своей увлеченностью. Он много путешествует, раритетов, которые хранятся в его доме, хватило бы на полноценную музейную экспозицию.

Подлинники военных фотографий, философские инсталляции на стенах – с азартом коллекционера Ростислав Алиев собирает, реставрирует и бережно хранит антикварную мебель, старинные вещи – чайник, кружки времен войны, самовар, даже часть челюсти мамонта – словом, все, что может поведать об истории родного края и любимого Бреста.

И о каждой вещи может рассказать целую историю. Например, как менялась форма солдат в послереволюционные годы и о многом другом – Ростислав Владимирович провел для нас целую историческую экскурсию. Рассказал и о том, что в районе местного озера Ключное, по рассказам старожилов, находятся неисследованные курганы, а у реки Чека — городище конца XVII — начала XVIII века.

Он жил в Новосибирске и в Москве. Он мог бы остаться в столице. Но философски рассуждает, что только здесь, в небольшой Кыштовке, он обрел истинный смысл жизни.

И именно он, Ростислав Алиев, с 2017 года является идейным вдохновителем и одним из организаторов фестиваля памяти поэта-земляка Владимира Гундарева.

Гимн деревне

«Деpевня моя, деpевянная, дальняя» — сейчас эта песня, полная светлой ностальгической грусти, известна, пожалуй, лишь старшему поколению. А когда-то, в 1970-е годы, без нее не обходился ни один концерт сельской самодеятельности, ее пели по центральному телевидению и радио, в числе исполнителей была известная певица Ольга Воронец.

У поэта Владимира Гундарева, родившегося и проведшего юность в Кыштовском районе, свыше двадцати поэтических и художественно-документальных книг, сценариев документальных кино-, видео- и телефильмов, театрализованных представлений, стихов к театральным спектаклям.

Но именно эта – скромная, но искренняя и пронзительно-душевная песня стала его визитной карточкой, прославив на всю страну. Может быть, потому, что, проживая с 1961 года в Казахстане и скучая по малой родине, он вложил в эти стихи всю свою бесконечную любовь к ней. И стихи, положенные на музыку другим уроженцем Новосибирской области, композитором Николаем Кудриным, что называется, «выстрелили», отозвались в сердцах миллионов вышедших из сел и деревень горожан.

Помню, как напевала тоненьким дрожащим голоском эту песню когда-то моя старенькая няня, и ее светлый взгляд обволакивала дымка нежности и грусти, а потом она с удовольствием принималась рассказывать о своем деревенском детстве.

Вот и сейчас, собравшись на берегу живописного озера Карбалык, под тенью кружевных берез, накрыв щедрый стол, несколько десятков участников «Гундаревских чтений», собравших практически всю интеллигенцию района, начали фестиваль, приуроченный традиционно ко дню рождения поэта, с традиционного исполнения этого гимна деревне.

А потом — вспоминали, как скромный юноша из Кыштовского района, приписав себе лишний год, поехал в Казахстан осваивать целину, как стал там основателем и главным редактором русскоязычного литературного журнал «Нива», широко известного не только в Казахстане, но и странах ближнего и дальнего зарубежья.

Пока на костре готовилась ароматная уха, а в настоящем угольном самоваре, (самовар, датированный сентябрем 1939 года, когда-то принадлежал прадеду Ростислава Алиева), взрослые и дети читали стихи, делились воспоминаниями.

Кстати, каждый год, по словам Ростислава Алиева, фестиваль собирает все больше гостей, и не только из Кыштовского района. Вот, например, сегодня среди участников – представители новосибирской интеллигенции, бард Сергей Сапрыгин, поэт из Куйбышева Анатолий Троянов.

Под музыку простых искренних слов и душевных песен, проникаясь атмосферой дружбы и тепла, царящих на этом фестивале, дыша свежим воздухом простора, умиротворения, которое дарит это спокойное синее озеро со скользящей по его глади лодкой и рыбачьими пирсами у берега, эта березовая роща на противоположном берегу, этот зеленый ковер разнотравья, расцвеченный голубыми, розовыми, белыми цветами, — понимаешь, что вот это все и есть настоящее, живое. Это мир, в который хочется возвращаться.

И еще раз о том, как сделать быт комфортнее и безопаснее

Ну, а мы, оставив гостеприимную поляну, возвращаемся в Кыштовку, где в Доме культуры традиционно знакомим кыштовцев с приложением Платосфера и рекомендациями по выбору стройматериалов.

Интересно, что пока, куда бы мы ни приехали, сервис от Новосибирскэнергосбыта нам представлять практически не приходится: приложение Платосфера для оплаты услуг ЖКХ пользуется неизменной популярностью в районах. Единственное, иногда жители высказывают пожелание, чтобы функционал этого удобного приложения был еще шире. Неудивительно: к хорошему быстро привыкаешь, и хочется большего. Но представители компании заверяют, что над этим работают.

Что же касается нашей традиционной лотереи, то и здесь розыгрыш запаса энергосберегающих лампочек, который мы провели с участием представителя Новосибирскэнергосбыта, прошел, что называется, «на ура».

А к информации от АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») жители Кыштовки как местности с особо сложными грунтами, отнеслись серьезно. Здесь прекрасно понимают, насколько опасно строительство с применением некачественного цемента. Фальсификат непредсказуем даже в благоприятных условиях и чреват трещинами и даже разрушением зданий, а уж в таких проблемных болотистых местах, как в Кыштовском районе – и подавно.

Оказалось, что некоторые уже сталкивались с некачественным цементом, упаковки которого были очень похожи на продукцию искитимского предприятия. Причем не только на строительном рынке, но и на интернет-площадках, где фальсификата в последнее время становится все больше.

Поэтому оригинальную упаковку цемента от искитимского завода, которую мы продемонстрировали на мероприятии, изучили детально. Стоит отметить: чтобы быть уверенным в качестве цемента, его лучше покупать в крупных специализированных магазинах или у проверенных продавцов.

В том, что качественного цемента хватит на всех, даже с учетом того, что без продукции АО «Искитимцемент» не обходится, пожалуй, ни одна серьезная стройка не только в нашем, но и в соседних регионах, свидетельствуют результаты работы предприятия. В первом полугодии предприятие произвело 528 тыс. и реализовало 515 тыс. тонн цемента –на 6% и 5% соответственно больше, чем за шесть месяцев 2021-го. АО «Искитимцемент» готово в любой момент увеличить выпуск высококачественных цементов.

Завершив мероприятие, отправляемся в окрестности старинного села Малокрасноярка, к месту, именуемому Крутояр.

Суровая красота севера

По дороге снова бросается в глаза довольно заметное отличие местных пейзажей от того, что ранее мы видели в более южных районах.

Еще в гостях у Ростислава Алиева мы обратили внимание, что, в то время, как новосибирские дачники уже вовсю лакомятся малиной, в местных садах ягода еще зеленая, а картофель еще только начал цвести.

Сейчас же, на дороге, невозможно не заметить, что березы, а Кыштовский район изобилует не только хвойными деревьями, но и березовыми рощами, так вот, березы на многих участках кажутся – нет, не чахлыми, а какими-то худосочными что ли.

Как рассказали местные краеведы, одной из причин этого является заболоченная местность. Впрочем, стоит учитывать и то, что здесь растут разные сорта берез, которые отличаются внешним видом.

И все же есть в этом северном крае особая красота. Подъехав к обрывистому берегу реки Тары примерно в километре от Малокрасноярки, на самой границе Новосибирской области (подумать только – вот там, на противоположном берегу уже Омская область), замираем от вида, который открывается под яркими солнечными лучами с этой возвышенности. Узкая лента реки, окруженная с обеих сторон плотными зарослями кустарников, делает изгиб, деревья по обоим берегам образуют то небольшие рощи, то отдельные островки. Вокруг медоносов кружатся насекомые. Место поистине райское, умиротворенное.

Просто невозможно не показать эту красоту в прямом эфире! Подключаем роутер нашего партнера – федерального мобильного оператора Yota, и проводим трансляцию, рассказывая не только о дне нынешнем, но и о том, с какой страшной страницей истории связано это место. Кстати, роутер Yota легко заряжается, и его заряда хватает на 6 часов активной работы.

Трагедия Крутояра

Сложно представить, что сто лет назад – в июле 1919 года — здесь были расстреляны малокрасноярцы, находящиеся по разным сторонам революционных событий.

Дело в том, что в годы Гражданской войны Кыштовский район был одним из пяти центров партизанского движения против войск Колчака и мятежников чехословацкого корпуса. В деревне Межовка летом 1919 года началось первое выступление крестьян против Колчака. В селах Черновка, Куляба, Усманка, Кыштовка шли бои с белогвардейцами. Восстание, позднее получившее название Урманского (в других источниках — Тарское восстание), разрослось и не затухало вплоть до прихода Красной Армии в середине ноября 1919 года.

На Крутояре расстреливали по 2-3, а то и сразу по 10 человек. «Редко кому удавалось остаться живым», — вспоминал один из осужденных на расстрел, но чудом выживший местный житель Николай Носов.

Сейчас о тех далеких событиях напоминает лишь памятный черный камень с надписью: «На этом месте в июле 1919 года были казнены красногвардейцы из села Малокрасноярское и других прилегающих сел».

На обратном пути заезжаем в Малокрасноярку. Основанное в 1796 году переселенцами в общей сложности из 45 населенных пунктов Мордовии, Пензенской, Орловской и Могилевской областей, когда-то это было крупное село, волостной центр, с собственным мануфактурным производством, первоклассным училищем и церковноприходской школой.

В селе было 10-12 купцов 1 и 2 гильдии, но зажиточных людей было еще больше, так как многие просто не хотели записываться в купцы, чтобы не платить больших налогов (знакомая примета).

До сих пор в центре села сохранилось несколько старинных купеческих домов.

А вот Богоявленский храм, построенный в 1820-х годах, до наших дней не сохранился. В 1930-х годах прошлого века с него сняли колокола, пытались разрушить. Интересно, что жители Малокрасноярского отказывались это делать, поэтому пришлось звать из соседних деревень. Здание, реконструированное под Дом культуры, просуществовало до 1959 года, когда было уничтожено пожаром. Зато известно, что именно здесь перед закрытием храма служили расстрелянные в 1930 году священники Михаил Пятаев и Иван Куминов, которые сейчас прославлены Церковью как мученики и причислены к собору новосибирских святых, а в селе им установлен поклонный крест. А в местной школе хранится несколько колокольчиков из разрушенного храма.

Легенды Кыштовского района

Конечно, в нашем путешествии нас интересовали не только природные и культурные памятники, но и легенды. Кыштовский район подарил нам целых несколько.

Во-первых, жители Кыштовского района до сих пор передают рассказ о том, что на их территории видели йети, или снежного человека.

Во-вторых, вплоть до 2012 года считалось, а некоторые жители считают и сейчас, что озеро Данилово, расположенное в 14 км к северо-западу от Малокрасноярки, обладает целебными свойствами, благодаря большой концентрации серебра в его воде. Озеро иногда так и называют: «Серебряное». Рассказывали даже легенду о том, что в годы советской власти купец Данилин или Даниил, спасаясь от преследования, решил проехать на тройке лошадей по тонкому льду этого озера. В санях перевозилось нажитое богатство, в основном – серебро. Лед не выдержал, и купец с обозом утонул. Однако наука пока не подтвердила ни того, ни другого факта.

С озерами связана и еще одна кыштовская легенда – легенда о пяти озерах. Согласно ей, пять озёр имеют метеоритное происхождение и соединены подземной рекой. Им приписываются мистические и целебные свойства. Научного подтверждения эти легенды тоже не имеют.

Набор озёр в этой пятерке варьируется. Как правило, в нее включаются озёра Данилово и Ленево (оно же Ленёво или Линёво). На роль третьего и четвёртого озёр претендуют Шайтан, Щучье и Урманное. Важным элементом легенды является пятое мифическое Потаённое озеро, которое до сих пор никто не обнаружил.

Ну, и напоследок – легенда попроще. Говорят, что из дома самого богатого малокрасноярского купца – Василия Буркова — к обоим берегам реки ведут подземные ходы, вырытые на случай опасности.

Ну, и совсем уже не миф, а, скорее, наше небольшое открытие. Покидая Кыштовский район, мы успели познакомиться с подростком, который увлекается птицеводством, уговорил маму купить ему мулардов, и сам ухаживает за ними. Так вот, из-за крупных размеров мулард нередко представляется как утка, скрещенная с гусем. Оказалось – нет, все-таки это гибрид, полученный от скрещивания между собой разных видов уток.

Вот такой он – Кыштовский район: суровый и загадочный, край ярких людей, интересных событий и по-особому красивой природы, край, который заслуживает, чтобы побывать здесь хотя бы раз.

Кыштовский район

Что посмотреть

Озеро Карбалык

Озеро Данилово

Село Малокрасноярка

Крутояр – Черный камень

Где остановиться

Гостиница «Уютная» в Кыштовке

Партнеры экспедиции: