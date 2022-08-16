Неадекватный мужчина избил 12-летнего мальчика и отобрал коллекционные машинки

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В Ленинградской области пьяный мужчина напал на шестиклассника и похитил у него коллекцию игрушечных машин.

12-летний мальчик пострадал от нападения пьяного мужчины в Ленинградской области. У ребенка диагностировали ушиб головы и гематому на лице. Об это сообщает online47.ru.

По данным издания, по факту нападения на ребёнка в Выборге возбуждено уголовное дело.