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Неадекватный мужчина избил 12-летнего мальчика и отобрал коллекционные машинки

Фото Неадекватный мужчина избил 12-летнего мальчика и отобрал коллекционные машинки
Фото Неадекватный мужчина избил 12-летнего мальчика и отобрал коллекционные машинки

Фото Сиб.фм

В Ленинградской области пьяный мужчина напал на шестиклассника и похитил у него коллекцию игрушечных машин.

12-летний мальчик пострадал от нападения пьяного мужчины в Ленинградской области. У ребенка диагностировали ушиб головы и гематому на лице. Об это сообщает online47.ru.

По данным издания, по факту нападения на ребёнка в Выборге возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 13 августа у магазина на Рубежной улице. Около 22:10 шестиклассник на улице играл с коллекцией машинок Hot Wheels. По словам матери ребенка, к нему подошел неизвестный пьяный мужчина и с боем отобрал вещицы.

Неадекватный человек несколько раз ударил мальчика по лицу. Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб головы и гематому на лице. К счастью, состояние оценивается как удовлетворительное. Ребенку оказали первую помощь и отпустили домой.

Родительница написала заявление в полицию. Женщина оценила ущерб в 10 тыс. рублей.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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