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Преображение Господне 19 августа 2022: значение праздника, традиции и запреты для верующих

Фото Преображение Господне 19 августа 2022: значение праздника, традиции и запреты для верующих
Фото Преображение Господне 19 августа 2022: значение праздника, традиции и запреты для верующих

Freepik.com

19 августа православная церковь отметит Преображение Господне. В эту дату верующие должны обязательно посетить церковь, чтобы освятить яблоки перед употреблением их в пищу.

Что обязательно нужно сделать 19 августа?

Фото Преображение Господне 19 августа 2022: значение праздника, традиции и запреты для верующих 2

Верующим обязательно нужно посетить утреннее богослужение. Перед службой вымывают тело и надевают свежую или новую одежду.

Отметим, что желательно «преобразить» не только тело, но и душу – исповедью и Причастием. Поэтому в эту дату все прихожане приносят яблоки и виноград для освящения.

Кроме того, в Преображение Господне полезно собраться с родственником в одном доме, побеседовать, помолиться. За обедом можно отведать рыбы, морепродуктов и немного вина.

Что строго запрещается в Преображение Господне?

Фото Преображение Господне 19 августа 2022: значение праздника, традиции и запреты для верующих 3

  • Нельзя просыпать утреннюю службу. Уважительными причинами пропуска считаются болезнь или работа.
  • Запрещено прерывать Успенский пост, употребляя мясную и молочную пищу.
  • Не стоит пробовать созревшие в текущем году фрукты до их освящения.
  • Не рекомендуется с головой уходить в рутинный труд, вроде ремонта, уборки и огорода.
  • Нельзя напиваться и предаваться разврату.

Молитвы на 19 августа

Фото Преображение Господне 19 августа 2022: значение праздника, традиции и запреты для верующих 4

«Желая спасти мир, на Фаворе преобразился ради нас, Господи. Преврати нас в достойных той небесной славы, которая подготовлена для избранных Тобой. Пусть преобразится скромное тело наше, чтобы стать подобным телу славы Твоей, когда настанет всеобщее воскресение для вечного Твоего Царства, которое подготовлено любящим Тебя с самого сотворения мира. Удостой нас, как Моисея и Илью, стоять с Тобой лицом к лицу, и со всеми святыми вечно петь Тебе: Аллилуйя!»

«Силой, данной тебе свыше, апостолов Твоих окружил, Иисус. На Фавор привёл их, чтобы привыкли искать высшей радости и мудрости божественной, а не земной. Окружи и нас, угнетаемых и побеждаемых бессилием, Твоей славой, чтобы сила Твоя восторжествовала над немощью телесной. Ради этого с любовью воскликнем: Аллилуйя!»

Ранее Сиб.фм публиковал церковный календарь на август 2022 года. Напомним, как правильно отмечать Медовый Спас, а также что категорически запрещено есть в период Успенского поста.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
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