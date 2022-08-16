Речные просторы: где отдохнуть в августе в Новосибирске

Фото: Арт-баржа Кубрик
Арт-баржа Кубрик – новое пространство для отдыха на пристани Речного вокзала. Это летняя терраса с панорамным видом на реку, просторный залом и баром. Приглашаем на уютные, веселые, драйвовые музыкальные вечера на реке. Просторный зал арт-баржи Кубрик подходит и для камерных посиделок с бокалом вина и для жарких танцев под хиты рок-н-ролла.
Отмечайте в календаре даты ярких событий:
20 августа 20.00-22.00. Музыкальный вечер. Настоящий рок-н-ролл от профессионалов группы The News!
Прозвучат композиции таких мировых групп как The Beatles, Rolling Stones, Santana, Deep Purple, Led Zeppilin, Elvis Presley.
Стоимость — 500 р.
21 августа 20.00-22.00. Лаундж вечер. Анна Баранцева — вокал, Павел Алпеев и Эдуард Ким.
Пленительный вокал Анны Баранцевой под аккомпанемент гитары и романтического августовского вечера на реке.
Стоимость — 500 р.
25 августа 20.00-22.00. Музыкальный вечер. Группа Красный берег.
Веселый и атмосферный вечер на реке от мегапопулярной кавер-группы Новосибирска. Песни, танцы, еще лето!
В репертуаре группы эксклюзивные кавер-версии хитов.
Стоимость — 300 р.
27 августа 20.00-22.00. Группа ХРом.
Авторский блюз, блюз рок, рок-н-ролл. Большой летний концерт на реке.
Стоимость — 500 р.
28 августа 20.00-22.00. Группа Ракеты.
В репертуаре Ракет практически весь золотой фонд современной рок-музыки и рок-н-ролла. Хиты The Beatles, Eagles, Creedence, Elvis Presley, Leonard Cohen в качественном звучании. А так же Mash-up из русских и зарубежных композиций.
Стоимость — 500 р.
31 августа 20.00-22.00. Олег Кузнецов и Мелоди Парк.
Душевная музыка от Олега Кузнецова, создающего трогательную и искреннюю атмосферу. Вечер с видом на реку. Сбор гостей в 19.00.
Стоимость — 300 р.
Арт-баржа Кубрик
Добролюбова 2а
тел. 266-00-20
www.rechflot54.ru
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают