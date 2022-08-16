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Речные просторы: где отдохнуть в августе в Новосибирске

Фото Речные просторы: где отдохнуть в августе в Новосибирске
Фото Речные просторы: где отдохнуть в августе в Новосибирске

Фото: Арт-баржа Кубрик

Арт-баржа Кубрик – новое пространство для отдыха на пристани Речного вокзала. Это летняя терраса с панорамным видом на реку, просторный залом и баром. Приглашаем на уютные, веселые, драйвовые музыкальные вечера на реке. Просторный зал арт-баржи Кубрик подходит и для камерных посиделок с бокалом вина и для жарких танцев под хиты рок-н-ролла.

Отмечайте в календаре даты ярких событий:

20 августа 20.00-22.00. Музыкальный вечер. Настоящий рок-н-ролл от профессионалов группы The News!

Прозвучат композиции таких мировых групп как The Beatles, Rolling Stones, Santana, Deep Purple, Led Zeppilin, Elvis Presley.

Стоимость — 500 р.

Фото Речные просторы: где отдохнуть в августе в Новосибирске 2

21 августа 20.00-22.00. Лаундж вечер. Анна Баранцева — вокал, Павел Алпеев и Эдуард Ким.

Пленительный вокал Анны Баранцевой под аккомпанемент гитары и романтического августовского вечера на реке.

Стоимость — 500 р.

Фото Речные просторы: где отдохнуть в августе в Новосибирске 3

25 августа 20.00-22.00. Музыкальный вечер. Группа Красный берег.

Веселый и атмосферный вечер на реке от мегапопулярной кавер-группы Новосибирска. Песни, танцы, еще лето!

В репертуаре группы эксклюзивные кавер-версии хитов.

Стоимость — 300 р.

Фото Речные просторы: где отдохнуть в августе в Новосибирске 4

27 августа 20.00-22.00. Группа ХРом.

Авторский блюз, блюз рок, рок-н-ролл. Большой летний концерт на реке.

Стоимость — 500 р.

Фото Речные просторы: где отдохнуть в августе в Новосибирске 5

28 августа 20.00-22.00. Группа Ракеты.

В репертуаре Ракет практически весь золотой фонд современной рок-музыки и рок-н-ролла. Хиты The Beatles, Eagles, Creedence, Elvis Presley, Leonard Cohen в качественном звучании. А так же Mash-up из русских и зарубежных композиций.

Стоимость — 500 р.

Фото Речные просторы: где отдохнуть в августе в Новосибирске 6

31 августа 20.00-22.00. Олег Кузнецов и Мелоди Парк.

Душевная музыка от Олега Кузнецова, создающего трогательную и искреннюю атмосферу. Вечер с видом на реку. Сбор гостей в 19.00.

Стоимость — 300 р.

Фото Речные просторы: где отдохнуть в августе в Новосибирске 7

Арт-баржа Кубрик

Добролюбова 2а

тел. 266-00-20

www.rechflot54.ru

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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