Ремонт на улице Ватутина вышел на финишную прямую

Фото предоставлены мэрией Новосибирска

Ремонтные работы на улице Ватутина продолжаются в течение двух лет. На протяжении почти 5 км обновлено дорожное покрытие. При этом на некоторых участках сегодня проводится реконструкция теплосетей. Как сообщил мэр Анатолий Локоть, вероятно, их сдачу могут перенести на 2023 год.

По словам градоначальника, сегодня можно увидеть результаты двухгодичной работы по ремонту улицы Ватутина. Это важный объект транспортной инфраструктуры левого берега. Он практически готов, но есть некоторые принципиальные вопросы. «На двух участках на улице Ватутина общей протяженностью 600 метров ведёт ремонтные работы ООО «СГК». Отложить или остановить их мы не можем, потому что нужно подготовить теплосети к отопительному сезону. Возможно, асфальтирование этих участков будет перенесено на следующий год, чтобы качественно выполнить восстановление покрытия. Решение об этом будет принято на совещании, где обсудят все технические нюансы», – рассказал мэр Анатолий Локоть.

Руководитель проектов подрядной организации ОАО «Новосибирскавтодор» Роман Бублик уточнил, что объект находится на завершающем этапе. 12 августа, по результатам предварительной рабочей комиссии, были зафиксированы незначительные отклонения, которые сейчас устраняют. На остановках общественного транспорта были по ошибке размещены пандусы, а также не убран строительный мусор.

Обновление участка на ул. Ватутина началось в 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Полностью завершён ремонт на участке от ул. Мира до ул. Новогодней, а также от ул. Блюхера до ул. Котовского. Сделано фрезерование проезжей части, проложены выравнивающий и верхний слои, проведена замена бортовых камней, тротуаров и пешеходных дорожек, подъем колодцев. Сейчас рабочие наносят пластиковую разметку и приступили у ремонту двух светофорных объектов.