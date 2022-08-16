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экономика

Сбер оформил более 8 тысяч кредитов по социальным программам ипотеки

Фото Сбер оформил более 8 тысяч кредитов по социальным программам ипотеки
Фото Сбер оформил более 8 тысяч кредитов по социальным программам ипотеки

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

За семь месяцев 2022 года подразделения Сибирского Сбербанка выдали 8,6 тысяч кредитов по социально-значимым программам кредитования. Общая сумма превысила 26,8 млрд рублей.

13,2 млрд рублей было выдано в рамках программы «Господдержка 2020», а в рамках «Семейной ипотеки» – еще 13,8 млрд. Лидером является Новосибирская область – 1,6 тыс. заключенных сделок на 4,3 млрд рублей по «Господдержке 2020» и 1,1 тыс. сделок на 4,4 млрд рублей по «Семейной ипотеке».

«Господдержка 2020» – льготная программа со ставкой от 6,3% годовых на срок до 30 лет с максимальной суммой кредита 6 млн рублей (в Москве и Санкт-Петербурге – 12 млн рублей).

«Семейная ипотека» – льготная программа для семей, где хотя бы один ребёнок родился после 2018 года включительно или есть ребёнок с инвалидностью. Ставка от 5,3% годовых, максимальный срок кредита до 30 лет, минимальная сумма 300 тыс. рублей, максимальная – 15 млн рублей (в Москве и Санкт-Петербурге – 30 млн рублей).

«Сбер традиционно одним из первых включается в реализацию программ с государственной поддержкой, чтобы наши клиенты из всех социальных групп могли найти для себя наиболее выгодное решение. Кроме того, мы постоянно развиваем возможности онлайн-площадки Домклик, на которой сегодня можно подобрать жилье и тут же получить ипотеку на его покупку, буквально в считанные минуты», – рассказал председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Подробную информацию о программах с господдержкой можно найти онлайн на Домклик.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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ипотека
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