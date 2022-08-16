«СДС-Финанс»: генеральный директор рассказала об актуальных проектах застройщика в Сибирском регионе

Фото: ООО СЗ «СДС-Финанс»

Компания входит в холдинг «Сибирский деловой союз», который имеет собственное производство строительных материалов и проектные предприятия. За эти годы кемеровчане возвели в родном и соседних городах более 1 550 000 кв. м. жилья. Новосёлами стали 22 000 семей. Инвестиции составили 31 млрд рублей. Генеральный директор ООО СЗ «СДС-Финанс» Светлана Кононова рассказала Сиб.фм о реализации настоящих и концепциях будущих проектов застройщика.

Одним из самых крупных проектов «СДС-Финанс» в Сибири стал ЖК «Легендарный-Северный». Застройка включает освоение 215 гектаров. На территории знаменитого аэропорта вырастет современный жилой комплекс, где бережно относятся к истории, сохраняя память места и целой эпохи. Цель его создателей подразумевает концепцию «город в городе» с собственной развитой инфраструктурой. Такой проект не имеет аналогов в Новосибирске. Детские сады и школы в 10-минутной пешей доступности, современная поликлиника рядом с домом и уютный сквер, где вечерами можно совершить романтический променад.

«Мы уже приступили к строительству первого этапа (35 ГА), здесь будут проживать 11 тыс. жителей. Комплексная застройка предполагает строительство не только жилых домов, но и трех детских садов, школы на 1225 мест, станции скорой помощи и современной поликлиники. На первых этажах разместятся коммерческие помещения, которые станут частью комплекса. Проектировщики детально продумали, каким должно быть обустройство и развитие жизненного пространства, где соединяется жилая, корпоративная, социальная и бизнес-площадь. То есть можно жить в новом комплексе, работать в офисе по соседству и гулять в мини-парке или в местах для отдыха прямо на территории "Легендарного Северного"», – отмечает Светлана Кононова.







Рассказывая о трудностях, с которыми пришлось столкнуться компании в новых экономических условиях, генеральный директор подчеркивает, что в текущих реалиях кардинально изменилась работа с клиентом. Были разработаны специальные программы для покупателя. Субсидированная ипотека, которая сейчас выгоднее других базовых банковских продуктов. Или, например, программа обмена старого жилья на новый.

«Сегодня мы занимаемся освоением трех участков. ЖК «Венеция» в Ленинском районе Новосибирска, ЖК «Легендарный-Северный» в Заельцовском районе и ЖК «Родина» в поселке Краснообск. Самый крупный участок в 215 ГА находится на территории бывшего городского аэропорта «Северный». Развитие этой территории распланировано на десятки лет вперед. Направление в сторону бывшего аэропорта очень интересно, это одна из немногих локаций в городе, которое максимально готово для комплексной застройки», – рассказывает о текущих региональных проектах Светлана Кононова.

Кроме проектов в Новосибирской области, на счету компании строительство современных и востребованных жилых комплексов в Кемерово. В их числе «Слобода», «Сибирская станица», «Радужный», «Правобережный», «Юность» и «Семейный», «Золотые купола» и коттеджный посёлок «Маленькая Италия».

Один из таких комплексов, «Кемерово-Сити», признан лучшей новостройкой Кузбасса в рамках самой масштабной в России премии в области жилищного строительства – «ТОП ЖК».





«Восточный» также был назван лучшим жилым комплексом Кемеровской области по итогам 2021 года. Кстати, это самый масштабный проект жилой застройки в современной истории Кузбасса – планируется возведение 1 млн кв. м жилья. Он расположен в одном из самых экологически и социально благоприятных мест города.

Однако «СДС-Финанс» выполняет не только жилые, но и другие социальные проекты, значимые для регионов. Компания возвела детские сады, школу, поликлиники и больницы, храмы и спортивные объекты. В копилке застройщика такие известные в стране площадки как ледовый дворец «Кузбасс», спорткомплекс «Звёздный», каток «Сосновый», спортивно-развлекательный комплекс «Арена», а также региональный центр дзюдо, универсальный спортивный комплекс и теннисный центр «Лазурный».







Знаковым для компании проектом стал горнолыжный курорт «Танай». В Красноярске это стадион «Енисей», в Иркутске – ледовый дворец «Байкал».

К ключевым спортивным объектам можно отнести ледовый дворец «Кузбасс». Он был сдан за рекордные 1 год и 8 месяцев и приурочен к 300-летию Кузбасса. Дворец рассчитан на тренировки тысячи спортсменов в 30 видах спорта, из которых 10 – олимпийские, и может вместить шесть тысяч зрителей.





Важным региональным проектом для застройщика стал спорткомплекс «Звёздный» в Междуреченске. На его реализацию было направлено более 800 млн руб., в том числе 700 млн из областного бюджета по госпрограмме. Спортивный центр включает в себя два бассейна для спортивного плавания и обучения детей, залы хореографии, фитнеса и SPA. В одноэтажном здании центра располагается универсальный спортзал для проведения соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу и единоборствам.

Самым масштабным социальным проектом для компании стала Новокузнецкая городская клиническая инфекционная больница № 8 имени В. В. Бессоненко. С сентября прошлого года больничный комплекс принимает пациентов со всего юга Кузбасса. Комплекс по-настоящему уникален – полностью автономен и включает в себя все виды медицинского обследования. Он состоит из 12 зданий общей площадью 27,8 тыс. кв. м. В больнице работают свыше 340 медицинских работников, в том числе более 70 врачей. Учреждение ориентировано на диагностику и лечение пациентов с инфекционными заболеваниями.





Жемчужиной в послужном списке «СДС-Финанс», пожалуй, является здание филиала Московской государственной академии хореографии. Идея его создания реализуется в рамках культурно-образовательного комплекса Сибирского кластера искусств в Кемерово.

Комплекс включает в себя интернат для учеников академии хореографии на 150 мест, филиал «Сибирский» Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, а также общеобразовательную школу с двумя бассейнами на 300 учащихся.

Теперь и новосибирцы имеют возможность обзавестись качественным, но доступным в финансовом плане жильём от опытного кемеровского застройщика. Так, «СДС-Финанс» уже завершил проект «На Народной» – два кирпично-монолитных дома класса «комфорт».

Сданы две очереди панельных домов в ЖК «Венеция» на берегу Оби. Дома ориентированы на набережную, а из окон квартир открывается великолепный вид на реку и огни ночного мегаполиса. Яркие дома выделяются из городского пейзажа своими цветами – жизнерадостным жёлтым, оранжевым, зелёным, голубым. Фасад домов украшен огромными фресками видов на венецианский канал.





В начале года стартовали продажи нового ЖК «Родина». Он расположен в одном из экологичных районов Новосибирска – посёлке Краснообск. Для тех, кто хочет быть ближе к природе и при этом пользоваться всеми преимуществами развитой инфраструктуры, здесь есть всё необходимое для беззаботной городской жизни. Жилой комплекс окружён настоящим природным ландшафтом. В шаговой доступности находится знаменитый живописный Лесопарк им. академика И. И. Синягина. При этом территория отличается удобным расположением школ, детских садов, поликлиник и магазинов. В ЖК «Родина» можно приобрести квартиру с полной, черновой или чистовой отделкой.





Жилые кварталы от «СДС-Финанс» отличают комплексная застройка, благоустроенные дворы, прогулочные зоны, удобный паркинг, детские площадки и расширенная территория. Для комфортной жизни сибиряков здесь есть всё необходимое: детские сады, школы, магазины, салоны красоты, аптеки, кафе, медицинские центры. Эксперты неоднократно отмечали решения компании. Высоко оценивают транспортную доступность выбранных районов, их обеспеченность социальной инфраструктурой, продуманную архитектуру жилых домов и организацию дворовых пространств.

Ознакомиться с проектами ООО СЗ «СДС-Финанс» можно на сайте sds-finance.ru