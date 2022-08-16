Услышать, как звучит Новосибирск: в конце августа пройдёт KULTURNO MUSIC STREET FEST

Фото: KULTURNO MUSIC STREET FEST

С 25 по 27 августа музыка станет частью жизни города, музыканты встретятся со зрителями без привычного барьера в виде сцены, а зрители станут ближе к музыке.

Уличный музыкальный фестиваль пройдет на 8 открытых площадках. Каждая из них соответствует определенному музыкальному жанру. Инди-рок, электро, джаз, экспериментальная, академическая музыка, рэп и эстрада — музыка интегрируется в городские пространства и прозвучит по-новому. Слушателей ждут необычные музыкальные сочетания, неожиданные творческие коллаборации и исполнители, которых обычно нельзя услышать за пределами привычных концертных залов.

В числе площадок — дворики баров The Rooks, The Chops, Bootleggers, FRY и InCIDER, Первомайский сквер и площадь перед кинотеатром «Победа».

В Первомайском сквере расположится Открытая сцена. На ней перед новосибирцами выступят музыканты, чей творческий путь только начался. Город откроет для себя новых музыкантов, лучшие из которых смогут стать участниками KULTURNO music street fest в 2023 году. Кроме того, в сквере будет работать самый необычный театрально-музыкальный аттракцион города — театральный автомат от культурного экспериментального центра «Синяя Цапля». Он предложит зрителям разгадать музыкальные загадки и покажет миниатюрные представления.

На площади перед кинотеатром «Победа» состоится гала-концерт фестиваля. Он будет посвящен Дню кино, так что зрители здесь смогут услышать и спеть вместе с музыкантами песни из любимых кинофильмов. В числе участников гала-концерта — проект KULTURNO, камерный оркестр «Блестящие смычки», группа «Nuclear Losь» и ансамбль «Маркелловы голоса».

KULTURNO music street fest пройдёт уже во второй раз, и главная особенность этого года – открытие новых имён. В программе фестиваля – множество профессиональных исполнителей и коллективов с авторской музыкой в самых разных стилях: поп-музыка, электро, хип-хоп, инди-рок и других. У новосибирцев появится возможность услышать звучание города в формах, которые раньше были доступны только в маленьких залах на мероприятиях для ценителей.

Потому что музыка — это любовь. А любовью нужно делиться!

Инициаторы, организаторы и ведущие фестиваля — проект KULTURNO, уникальная коллаборация новосибирских актеров и музыкантов, известная своими интерактивными шоу, на которых зрители становятся частью представления, заказывают свои любимые песни и поют вместе с артистами.

KULTURNO MUSIC STREET FEST будет проводиться в Новосибирске второй раз. В 2021 году фестиваль проходил в течение 6 дней на 6 городских площадках.

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Афишу фестиваля и подробную информацию о нем можно найти на сайте kulturnotut.ru

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