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В Новосибирске построят легкий многоцелевой самолет

Фото В Новосибирске построят легкий многоцелевой самолет
Фото В Новосибирске построят легкий многоцелевой самолет

Фото unsplash.com / Moritz Mentges

Компания «Научно-технологическая инициатива» строит легкий многоцелевой самолет в Новосибирске.

Перспективный легкий многоцелевой самолет построят на заводе в Новосибирске. Самолет будет применяться для выброски парашютистов и для перевозки грузов и пассажиров. Об этом сообщил конструктор самолета Александр Николаев.

Взлетно-посадочные характеристики нового самолета можно назвать уникальными. Разбег и пробег воздушного судна – всего 50 метров. Это втрое меньше, чем у Ан-2. Кроме того, небольшие размеры самолета упрощают и удешевляют процесс его обслуживания. Однако дальность полета сохраняется на уровне 1,5 тыс. километров, а скорость – 300 км/ч.

Достроить самолет планируют через полтора года, сообщает портал nsknews.info. Сейчас на летном образце смонтировали приборную панель и органы управления. Внутри фюзеляжа сделали каркас из стальных труб, который призван сохранить форму корпуса и тем самым спасти жизни экипажа и пассажиров в нештатных ситуациях.

На первых экземплярах самолета разработчики установят чешские двигатели, в дальнейшем их заменят серийными отечественными моторами.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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