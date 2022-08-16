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В Новосибирске пройдет форум «Армия-2022»

Фото В Новосибирске пройдет форум «Армия-2022»
Фото В Новосибирске пройдет форум «Армия-2022»

Фото pixabay.com

Более 50 единиц современной военной техники будет представлено на Международном форуме «Армия-2022», который стартует на военном аэродроме «Толмачево» в Новосибирской области 19 августа.

«На мероприятии гости смогут увидеть и ознакомиться с современными боевыми машинами подразделений противовоздушной обороны, военно-воздушных сил и сухопутных войск Российской Федерации. Например, многоцелевыми ударными вертолётами Ми-24 и транспортно-штурмовыми Ми-8АМТШ-В «Терминатор», самоходным зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1», ракетными комплексами С-400 «Триумф», машиной дистанционного разминирования «Листва».

Кроме того, на форуме будут представлены образцы специальной техники Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также продукция предприятий ВПК. Военнослужащие Центрального военного округа подготовят для гостей форума выставку стрелкового оружия и современной экипировки», – сообщил врио командующего общевойсковым объединением Центрального военного округа полковник Олег Короткевич.

Международный военно-технический форум «Армия-2022» в Новосибирске пройдет с 19 по 21 августа на базе военного аэродрома «Толмачево».

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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