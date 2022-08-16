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общество

В унизительном положении: весь интернет смеется над ждущими 10000 к школе мамочками

Фото В унизительном положении: весь интернет смеется над ждущими 10000 к школе мамочками
Фото В унизительном положении: весь интернет смеется над ждущими 10000 к школе мамочками

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Вопрос о выплатах на детей школьного возраста в размере 10 000 рублей спровоцировал в сети неоднозначные мнения со стороны родителей. Среди комментаторов нашлись и те, кто против такой меры поддержки от государства.

Так, например, один из пользователей обвинил критикующих в наглости, указав на отсутствие помощи в 90-х годах.

«Мамочки совсем обнаглели, скажите спасибо, что хоть какую-то помощь выделили, нашим детям в 90-е рубля никто не давал, по три месяца без зарплаты сидели, и в школу дети ходили, и умудрялись, собирали. Дай свинье палец, она и руку по локоть откусить готова», — комментирует один из пользователей сети.

Фото В унизительном положении: весь интернет смеется над ждущими 10000 к школе мамочками 2

Ещё одна пользовательницы упрекнула матерей школьников в выпрашивании "подачки".

«Жалкая подачка взамен решения проблемы низких зарплат, отсутствия рабочих мест, роста цен, налогов и т.д.», — прокомментировала она ситуацию.

Фото В унизительном положении: весь интернет смеется над ждущими 10000 к школе мамочками 3

Ещё одна россиянка возмутилась настойчивости семей, которые приняли разовую помощь от государства за ежегодный аттракцион невиданной щедрости от государства.

«Путин не обязан одевать наших детей и собирать их в школу, это задача родителей, всегда так было, не один президент не делал помощи, спасибо скажите», — пишет один из комментаторов.

Фото В унизительном положении: весь интернет смеется над ждущими 10000 к школе мамочками 4

Напомним, что инициатива ввести выплаты для семей с детьми перед началом нового учебного года принадлежала президенту РФ Владимиру Путину. За выплатами на детей-школьников граждане России могли обратиться вплоть до 1 ноября 2021 года. Однако в этом году информации по выплатам пока нет.

Ранее Сиб.фм писал о том, кто получит выплаты к школе в августе 2022 года. Какие семьи могут претендовать на выплату на детей. Напомним, что в ПФР назвали пять причин отказа в новом пособии.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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