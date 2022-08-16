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общество

Вертолёт высадил её в горах: стало известно, куда пропала Бузова в августе 2022 года

Фото Вертолёт высадил её в горах: стало известно, куда пропала Бузова в августе 2022 года
Фото Вертолёт высадил её в горах: стало известно, куда пропала Бузова в августе 2022 года

Фото из открытых источников

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова перестала выходить на связь после того, как сообщила в социальных сетях о том, что вылетает на вертолёте в горы.

Времени пока прошло не так много. Помимо того, телеведущая сама сообщила, что какое-то время не будет доступна.

"Я отправлюсь в поход в горы туда, куда еще не ступала нога человека", — сообщала она в своем блоге.

Фото Вертолёт высадил её в горах: стало известно, куда пропала Бузова в августе 2022 года 2

Бузова объяснила, что за последнее время произошло много встреч и событий, она много себя всем отдала и поэтому должна наполниться новыми эмоциями.

Тем не менее поклонники начали беспокоиться, потому что певица обещала все показывать в своих соцсетях – «неизведанные тропы и новые маршруты».

Как выяснилось, телефоны артистки сейчас недоступны. При этом ранее она всегда отвечала на звонки.

Фото Вертолёт высадил её в горах: стало известно, куда пропала Бузова в августе 2022 года 3

Журналистам удалось связаться с менеджером исполнительницы Антоном Богословским, который сообщил, что ее команде также ничего неизвестно, что с Ольгой и они также уже начали волноваться.

"Последний раз я общался с ней вчера днем перед полетом, после этого связь пропала. Пока выясняем, что случилось", — сказал он.

В тоже время, пока от экстренных служб никаких сообщений о каком-либо воздушном происшествии не поступало.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Ольга Бузова похвалила строящуюся станцию метро "Спортивная" в Новосибирске. Напомним, что российская телеведущая вела проект «Звёзды в Африке», где участвовали 15 известных звёзд шоу-бизнеса.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
Ольга Бузова
певица
телеведущая
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