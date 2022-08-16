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экономика

ВТБ: спрос на измененную IT-ипотеку может вырасти как минимум в 1,5 раза

Фото ВТБ: спрос на измененную IT-ипотеку может вырасти как минимум в 1,5 раза
Фото ВТБ: спрос на измененную IT-ипотеку может вырасти как минимум в 1,5 раза

Фото pixabay.com

ВТБ оценил эффект от модернизации льготной ипотеки, направленной на поддержку сотрудников российских IT-компаний. По прогнозам банка, предлагаемые нововведения могут позволить увеличить спрос на программу как минимум в 1,5 раза в целом по рынку. При этом основной вклад в продажи внесет расширение списка компаний-участников почти в 2,5 раза.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, обновленная госпрограмма IT-ипотеки будет востребована среди работников сферы информационных технологий, поскольку льготные кредиты сегодня по-прежнему остаются наиболее доступной возможностью приобрести квартиру на первичном рынке. Исключение требования о применении налоговых льгот к компании, снижение ставки до 3%, увеличение максимального возраста до 50 лет, пересмотр уровня минимальной заработной платы для получения льготного кредита и ряд других предлагаемых изменений позволят увеличить число потенциальных заемщиков.

«IT-отрасль – одно из перспективных направлений для нашей страны, и ВТБ принимает активное участие в реализации новой госпрограммы на ипотечном рынке. Благодаря льготному кредитованию специалисты в сфере информационных технологий могут улучшить жилищные условия с минимальной платежной нагрузкой и уверенно планировать свое профессиональное развитие. На сегодняшний день объем выдач IT-ипотеки в ВТБ составляет 3,7 млрд рублей. Предлагаемые изменения расширят круг потенциальных заемщиков. При этом основной вклад в продажи, по нашим оценкам, внесет расширение почти в 2,5 раза списка участников программы компаниями, равнозначными действующим. ВТБ со своей стороны готов начать работать по новым условиям IT-ипотеки максимально оперативно с даты вступления изменений в силу», – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ (ПАО) Евгений Дячкин.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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ипотека
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