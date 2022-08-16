Выходной на день Государственного флага 22 августа - будет или нет в 2022 году

Freepik.com

Российский триколор получил статус национального флага более 30 лет назад. Вскоре в нашей стране появился новый праздник — День государственного флага России. Установлен он был в 1994 году и с тех пор отмечается в конце каждого лета — 22 августа. Так как торжество не считается официальным, выходного в эту дату – не будет.

История праздника

22 августа 1991 года власти РСФСР постановили считать национальным стягом исторический флаг России, который тогда был описан как «полотнище с белой, лазоревой и алой полосами».

Между тем история российского триколора насчитывает уже более 310 лет. Так, создателем трехцветного стяга считается Петр I, который в 1705 году выпустил указ, обязавший все торговые суда плавать только с бело-сине-красным флагом (причем Петр I сам придумал, как он будет выглядеть). Государственным же это бело-сине-красное полотнище официально стало только в конце XIX века — в 1896 году.

Однако День флага был учрежден в честь совсем других событий, а именно в честь восстановления 22 августа 1991 года (во время августовского путча) исторического триколора. До этого, как известно, была Советская Россия со своим красным стягом, на котором красовались серп с молотом.

Так, 22 августа 1991 года бело-сине-красное полотнище впервые официально установили над зданием, находящимся в центре столицы, а точнее на Краснопресненской набережной. Речь идет о московском Белом доме. Дело в том, что в тот день, как говорилось выше, по решению Верховного Совета триколор начал считаться национальным флагом.

Кстати, сначала цвета флага обозначались как «белый», «лазоревый» и «алый». Однако в 1993 году их изменили на более привычные нам — «белый», «синий» и «красный». Тогда президент подписал положение, в котором наш флаг был описан как прямоугольное полотнище с белой, синей и красной полосами. Изменить же названия цветов было решено, так как на историческом флаге России, который, по идее, должен был быть возрожден в 1991 году, никогда не было «лазоревой» и «алой» полос.

Итак, День государственного флага России был установлен в 1994 году и с тех пор отмечается в конце каждого лета — 22 августа. В 2022 году торжество выпадает на понедельник, но, так как праздник, посвященный триколору, не считается официальным, выходным он не будет.

Традиции дня

В День флага РФ традиционно во всех регионах проходят торжественные шествия, патриотические мероприятия, спортивные соревнования, авто-, вело- и мотопробеги, различные флешмобы, конкурсы и концерты. Причем главные торжества обычно устраиваются в центре крупных городов. Стоит отметить, что у всех этих мероприятий одна цель — показать важность государственных символов России.

Кстати, праздник обычно начинается с поднятия российского флага под гимн РФ. В этот день главного «виновника торжества» можно увидеть повсюду: в руках у празднующих, над зданиями всех госучреждений и т.д.

Кроме того, 22 августа президент и высокопоставленные чиновники, как правило, выступают перед народом и поздравляют всех граждан с праздником. Также в этот день принято вручать государственные награды.

В некоторых российских городах традицией стало запускать в небо воздушные шары цвета триколора. Причем обычно эти шарики людям раздают бесплатно.

Между тем в этот праздничный день не забывают и о трагических событиях августа 1991 года. Например, в Москве обычно проходит церемония возложения цветов к монументу погибшим во время августовского путча.

Ранее Сиб.фм опубликовал полный производственный календарь нерабочих дней на 2023 год. Напомним, что на сайте также появился прогноз магнитных бурь на август и прогноз погоды на осень 2022 года.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.