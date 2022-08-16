Выплаты нуждающимся жителям Новосибирской области увеличили на 100 тысяч рублей

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Финансовую помощь правительство Новосибирской области оказывает жителям региона с низким уровнем доходов, которые попали в непростую жизненную ситуацию.

По 350 тысяч рублей жители Новосибирской области могут получить на развитие подсобного хозяйства, по 200 тысяч рублей – на открытие своего дела по соцконтракту.

Министр труда и социального развития региона Елена Бахарева рассказала, что соответствующие выплаты были увеличены на 100 тысяч рублей. Рассчитывать на них могут новосибирцы с низким уровнем дохода, попавшие в непростую жизненную ситуацию.

Региональная мера поддержки получила софинансирование из средств федерального бюджета в 2021 году. В это же время был расширен спектр направлений для использования средств по социальному контракту.

В 2022 году самыми распространенными направлениями расходования указанных средств является поиск работы, приобретение товаров первой необходимости, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и развитие личного подсобного хозяйства.

С 2010 года данной мерой поддержки воспользовались больше 29 тысяч жителей Новосибирской области. Только в 2022 году на финансирование соцконтрактов было выделено 846,5 млн. рублей. До конца года министерство планирует заключить еще более 9 тысяч соглашений.