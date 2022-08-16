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общество

Выплаты нуждающимся жителям Новосибирской области увеличили на 100 тысяч рублей

Фото Выплаты нуждающимся жителям Новосибирской области увеличили на 100 тысяч рублей
Фото Выплаты нуждающимся жителям Новосибирской области увеличили на 100 тысяч рублей

Фото unsplash.com / Josh Appel

Финансовую помощь правительство Новосибирской области оказывает жителям региона с низким уровнем доходов, которые попали в непростую жизненную ситуацию.

По 350 тысяч рублей жители Новосибирской области могут получить на развитие подсобного хозяйства, по 200 тысяч рублей – на открытие своего дела по соцконтракту.

Министр труда и социального развития региона Елена Бахарева рассказала, что соответствующие выплаты были увеличены на 100 тысяч рублей. Рассчитывать на них могут новосибирцы с низким уровнем дохода, попавшие в непростую жизненную ситуацию.

Региональная мера поддержки получила софинансирование из средств федерального бюджета в 2021 году. В это же время был расширен спектр направлений для использования средств по социальному контракту.

В 2022 году самыми распространенными направлениями расходования указанных средств является поиск работы, приобретение товаров первой необходимости, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и развитие личного подсобного хозяйства.

С 2010 года данной мерой поддержки воспользовались больше 29 тысяч жителей Новосибирской области. Только в 2022 году на финансирование соцконтрактов было выделено 846,5 млн. рублей. До конца года министерство планирует заключить еще более 9 тысяч соглашений.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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