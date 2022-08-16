ЯидуНаТехнопром: в Новосибирской области запустили челлендж в поддержку форума

Фото: форумтехнопром.рф

Молодежь Новосибирской области присоединилась к акции #ЯидуНаТехнопром, приуроченной к предстоящему 23-26 августа IX Международному форуму технологического развития «Технопром-2022».

В социальных сетях молодые люди рассказывают, чего они ждут от предстоящих мероприятий форума.

Для участия в челлендже необходимо в своём аккаунте в социальной сети ВКонтакте выпустить пост, в котором будет кратко и ёмко обозначена цель посещения форума и ожидаемый эффект этого визита. Свои посты необходимо сопроводить хэштегом #ЯидуНаТехнопром.

Форум организован при участии Правительства региона. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил важность проведения форума «Технопром», подчеркнув, что форум нацелен на две основные отрасли – науку и технологии, которые при этом охватывают все сферы жизни – от сельского хозяйства до искусства. Глава региона также уверен, что каждый найдет для себя на форуме что-то интересное.

Как отмечает один из первых участников челленджа #ЯидуНаТехнопром Даниил Баранов, «Технопром» – уникальная площадка международного уровня, которая позволит не только понять и осмыслить свои точки роста, но и получить отличный заряд энергии и мотивации для дальнейшего развития.

IX Международный форум технологического развития «Технопром-2022» и выставка технологического развития «Технопром» − крупнейшее технологическое мероприятие в России, основной целью которого является продвижение отечественных разработок и инноваций. Запланировано проведение более 160 мероприятий, с участием 1000 спикеров, на форуме будут присутствовать представители более 25 стран и 60 регионов России.