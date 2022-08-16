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общество

Жильцы «падающего дома» в Забайкалье объявили голодовку

Фото Жильцы «падающего дома» в Забайкалье объявили голодовку
Фото Жильцы «падающего дома» в Забайкалье объявили голодовку

Фото zabnews.ru

Собственники квартир в «падающем доме» в Чите объявили голодовку, чтобы добиться встречи с губернатором Забайкалья Александром Осиповым.

Объявившие голодовку жильцы «падающего дома» надеются добиться скоро расселения. Об этом порталу ZabNews сообщила старшая дома Ольга Филиппова.

Жильцы дома № 39 в микрорайоне Северном в Чите объявили голодовку во вторник, 16 августа. По словам старшей дома, люди собираются сидеть около дома, пока к ним не приедет губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

«Он должен успокоить людей, поговорить. Наша проблема не решается уже два года», – сказала Филиппова.

Заявление о голодовке протестующие передали депутату Законодательного собрания региона Роману Бергу. Он пообещал передать его губернатору. Сейчас на месте собрания жильцов дома дежурят полицейские и журналисты.

«Мы бомжи, у нас нет дома. Я живу на даче, осень тоже там буду, а вот что зимой делать, не знаю», – заключила Филиппова.

Жильцы аварийного дома отметили, что обращались с просьбой о расселении к губернатору края Осипову, председателю правительства России Михаилу Мишустину и к полпреду президента России в ДФО Юрию Трутневу, однако «все сказали, что денег нет».

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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