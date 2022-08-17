14-летний подросток в Красноярском крае умер от удара током

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Красноярском крае скончался 14-летний подросток, который получил удар током на железной дороге.
14-летний школьник умер в реанимации после удара током в Красноярском крае. Об этом сообщает "Проспект Мира" со ссылкой на "ЧП Канск".
Инцидент случился вечером 9 августа под Канском на станции Иланка. Школьник пытался перебраться через поезд и поднялся на крышу вагона, где его ударило электродугой.
Подростка с ожогами 75% тела помещали в реанимацию.
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