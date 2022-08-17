Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

14-летний подросток в Красноярском крае умер от удара током

Фото 14-летний подросток в Красноярском крае умер от удара током
Фото 14-летний подросток в Красноярском крае умер от удара током

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Красноярском крае скончался 14-летний подросток, который получил удар током на железной дороге.

14-летний школьник умер в реанимации после удара током в Красноярском крае. Об этом сообщает "Проспект Мира" со ссылкой на "ЧП Канск".

Инцидент случился вечером 9 августа под Канском на станции Иланка. Школьник пытался перебраться через поезд и поднялся на крышу вагона, где его ударило электродугой.

Подростка с ожогами 75% тела помещали в реанимацию.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22769
20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком Scania в Новосибирске
15901
Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа
15739
Новосибирск затопило после сильного ливня 13 августа
13639
10000 рублей к 1 сентября 2022: стало известно, кому дадут выплату на подготовку к школе и вузу
12273
Такого еще не было: появился прогноз погоды на осень 2022 года
11252
Фестиваль фейерверков в Москве 14 августа: где и во сколько смотреть
11097
Постыдный симптом нового коронавируса: первые признаки заражения «Кентавром» в августе 2022