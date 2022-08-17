Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

37-летняя жительница Новосибирска снялась для мужского журнала Мaxim

Фото 37-летняя жительница Новосибирска снялась для мужского журнала Мaxim
Фото 37-летняя жительница Новосибирска снялась для мужского журнала Мaxim

Miss.maximonline.ru

В октябре 2022 года мужской журнал Maxim выберет красотку, которая получит корону и звание Miss Maxim – 2022.

Журнал Maxim дал старт читательскому голосованию за участниц конкурса Miss Maxim. В числе претенденток на корону – 37-летняя жительница Новосибирска Нина Юманова.

Фото 37-летняя жительница Новосибирска снялась для мужского журнала Мaxim 2

Накануне на сайте конкурса «Miss Maxim – 2022 & Точка любви» стартовало читательское голосование за участниц конкурса красоты. Оно продлится до 15 сентября, по его результатам определится первая сотня девушек с лучшим рейтингом. Они получат приглашения в Москву на фотокастинг, в результате которого будут выбраны 10 главных претенденток на победу.

Финал конкурса пройдет в октябре 2022 года. Победительница получит место на digital-обложке сайта журнала, титул и корону Miss Maxim, а также фотосессию от одного из ведущих фотографов.

Одной из участниц конкурса стала 37-летняя Нина Юманова из Новосибирска.

Фото 37-летняя жительница Новосибирска снялась для мужского журнала Мaxim 3

Фото 37-летняя жительница Новосибирска снялась для мужского журнала Мaxim 4

Проголосовать за сибирячку или другую конкурсантку можно на сайте miss.maximonline.ru.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Яна Бельская
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22595
20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком Scania в Новосибирске
15737
Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа
15572
Новосибирск затопило после сильного ливня 13 августа
11954
Такого еще не было: появился прогноз погоды на осень 2022 года
11073
Фестиваль фейерверков в Москве 14 августа: где и во сколько смотреть
10810
Постыдный симптом нового коронавируса: первые признаки заражения «Кентавром» в августе 2022
10722
В Новосибирске начались обыски в ячейках секты сторонников «Азова»*