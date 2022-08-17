37-летняя жительница Новосибирска снялась для мужского журнала Мaxim

Miss.maximonline.ru

В октябре 2022 года мужской журнал Maxim выберет красотку, которая получит корону и звание Miss Maxim – 2022.

Журнал Maxim дал старт читательскому голосованию за участниц конкурса Miss Maxim. В числе претенденток на корону – 37-летняя жительница Новосибирска Нина Юманова.

Накануне на сайте конкурса «Miss Maxim – 2022 & Точка любви» стартовало читательское голосование за участниц конкурса красоты. Оно продлится до 15 сентября, по его результатам определится первая сотня девушек с лучшим рейтингом. Они получат приглашения в Москву на фотокастинг, в результате которого будут выбраны 10 главных претенденток на победу.

Финал конкурса пройдет в октябре 2022 года. Победительница получит место на digital-обложке сайта журнала, титул и корону Miss Maxim, а также фотосессию от одного из ведущих фотографов.

Одной из участниц конкурса стала 37-летняя Нина Юманова из Новосибирска.

Проголосовать за сибирячку или другую конкурсантку можно на сайте miss.maximonline.ru.