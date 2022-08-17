Бизнес Новосибирской области может найти клиентов с помощью нового онлайн-сервиса «Сделаем сами»

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Новая платформа субконтрактации – проект, разработанный региональным министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства совместно с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области и центром «Мой Бизнес».

«Сделаем сами» – уникальный формат, это гибрид сайта и телеграм-канала. Ресурсы помогут компаниям находить партнеров: размещать заказы, откликаться на них и находить информацию о мерах поддержки.

«Данные проекты разработаны специально для компаний Новосибирской области в целях поддержки импортозамещения. Это актуально как для малого, среднего, так и для крупного бизнеса. И сайт, и телеграм-бот помогают сократить время поиска и затраты по логистике, предоставляя информацию о предприятиях, их продукции и ресурсах», – рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Сайт объединяет только проверенных пользователей из числа ИП и ООО: авторизация возможна через корпоративную учетную запись портала Госуслуг. Пользователь вводит данные и попадает в личный кабинет, откуда можно написать заявку или найти нужную. Также доступен поиск по загруженным ранее заявкам: в строке ввода пишется товар, сайт предлагает варианты со всеми схожими словами. Без авторизации можно пользоваться сайтом partner.nso.ru как большим каталогом продовольственных, непродовольственных товаров и услуг. Главное отличие данной платформы от аналогичных существующих систем – отсутствие сложного поиска и профильный интерес пользователей.

Подобным образом действует бот «Сделаем сами» в мессенджере Телеграм @sdelaemsami_bot. Площадка подойдет не только юрлицам, но и самозанятым. Пользователи могут искать поставщиков, находить ответы на вопросы своего бизнеса, общаться друг с другом и оперативно связываться с горячей линией для предпринимателей. Техподдержку бота обеспечивает центр «Мой бизнес».