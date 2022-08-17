ЧВК «Вагнер» ищет добровольцев из Новосибирска за 240 тысяч в месяц

Фото из сообщества «Вакансии в ЧВК Вагнер / Работа / Курсы / PMC»

Частная военная компания «Вагнер» разыскивает добровольцев, которым обещает ежемесячные выплаты в 240 тысяч без учёта премий.

В Новосибирске продолжаются различные мероприятия, призывающие жителей вступить как в ряды армии — например, оформить службу по контракту — так и присоединиться к частной военной компании. Например, ЧВК «Вагнер» ведёт масштабную рекламную кампанию по привлечению добровольцев.

Группа Вагнера определяется как «неофициальное вооружённое формирование»; в информации открытых источников утверждается, что с 2014 года группа действовала на территории Украины, а после — Сирии.

В своём сообществе в соцсетях представители ЧВК пишут, что предлагают потенциальным военным «мотивированный, взрослый коллектив с опытными бойцами, имеющими большой боевой опыт. Отсутствие армейского дурдома, бюрократии и прочего», а также «возможность работать по всему миру».

В ознакомительной информации указано, что ежемесячный оклад на должности бойца составляет 240 000 тысяч рублей, а премии «при успешном выполнении задач» могут доходить до трёх окладов. Также компания обещает оплачиваемый отпуск, полное вещевое обеспечение, бесплатное питание и проживание на этапе трудоустройства и после.

При этом ЧВК гарантирует компенсации при ранении, материальное обеспечение в случае утраты трудоспособности, а также выплату пяти миллионов семье в случае гибели военного.

От кандидатов группа Вагнера требует соответствие таким критериям: возраст от 24 до 50 лет, отсутствие перечня заболеваний (например, ВИЧ, гепатита В и С, сахарного диабета), а также отсутствие судимости за распространением наркотиков, изнасилование и экстремизм.

По размещённым данным, в ЧВК открыты практически вакансии военных специальностей.

В июне Сиб.фм сообщал о появлении промо-ролика, рекламирующего службу в армии, на здании торгового комплекса на левобережье Новосибирска.