Детские пособия в сентябре 2022 года: полный перечень, график выплат

Freepik.com

Сиб.фм публикует полный перечень выплат и пособий для семей с детьми в 2022 году.

Единовременное пособие при рождении ребенка

Денежная выплата при рождении ребенка положена всем российским семьям, независимо от уровня дохода и количества детей. Получить пособие могут как работающие, так и неработающие родители.

Размер выплаты при рождении ребенка с 1 февраля 2022 года составляет 20 472 рубля. Если в семье родилось сразу несколько детей, то деньги будут выплачены на каждого их них. При этом пособие ежегодно индексируется.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Пособие на ребенка до 1,5 лет получает тот родитель, который непосредственно будет осуществлять уход за ним. Получать выплату может один из родителей, бабушка, дедушка или другой родственник. Пособие положено и тем, кто работает, и тем, у кого нет официальной занятости.

Работающие оформляют пособие вместе с отпуском по уходу за ребенком. Документы подаются в бухгалтерию организации или в отдел кадров.

На одного ребенка платят 40% от среднего заработка родителя за последние два года. Однако пособие не может быть ниже минимального значения и превышать максимальное. В 2022 году минимум — 7 677 рублей, максимум — 31 282 рубля.

Для безработных размер пособия составляет 7 677 рублей. При этом если мать ребенка уволили в период отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организации, то размер пособия составит 40% от среднего заработка.

Ежемесячные пособия на детей до 3 лет

Россияне могут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка, которые родились с 1 января 2018 года. Однако выплата назначается тем семьям, у которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в регионе за второй квартал предыдущего года.

С 1 июня 2022 года средний по России размер прожиточного минимума на ребенка составляет 13 501 рубль.

Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет в 2022 году

Малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет могут получить пособие на каждого ребенка. Сумма выплаты зависит от дохода и нуждаемости семьи. Выплата составляет долю регионального прожиточного минимума для детей: 50, 75 и 100 процентов.

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет

С 1 мая 2022 года российские семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет начали получать новое пособие. Ранее выплата была положена только родителю, который один воспитывает ребенка.

Ежемесячное пособие назначается, если среднедушевой доход семьи не более одного регионального прожиточного минимума на душу населения. Размер выплаты составляет 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка.

Ранее Сиб.фм писал о том, что выплаты нуждающимся жителям увеличили на 100 тысяч рублей. Новосибирская область получит дополнительные деньги на выплаты семьям с детьми до 3 лет, а также напомним, будут ли выплаты к школе в 2022 году.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.