Двухгодичный ремонт улицы Ватутина завершается в Новосибирске

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Почти 5 километров магистрали по улице Ватутина обновили в рамках ремонтных работ, продолжающихся с 2021 года.

В августе 2022 года в мэрии Новосибирска объявили о скором окончании ремонта улицы Ватутина: предварительная рабочая комиссия прошла 12 августа. В ходе проверки выявили мелкие недостатки ремонтных работ — ошибочно установленные пандусы на остановках общественного транспорта и неубранный строительный мусор. В настоящее время строители занимаются их устранением.

За два года ремонта на улице Ватутина обновили дорожное покрытие на протяжении всей магистрали, общая протяжённость которой составляет около 5 километров. Как отметили в администрации города, исключением стали те участки, где ведётся реконструкция теплосетей — их сдача может быть перенесена на следующий год.

«Это очень важный объект транспортной инфраструктуры левого берега. Он практически готов, но есть некоторые принципиальные вопросы. На двух участках на улице Ватутина общей протяженностью 600 метров ведёт ремонтные работы ООО „СГК“. Отложить или остановить их мы не можем, потому что нужно подготовить теплосети к отопительному сезону. Возможно, асфальтирование этих участков будет перенесено на следующий год, чтобы качественно выполнить восстановление покрытия», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе выездного совещания.

На текущий момент ремонт полностью закончен на участке от улицы Мира до улицы Новогодняя, а также от улицы Блюхера до улицы Котовского.

Напомним, с 23 мая до 15 октября проезд по улице Ватутина ограничен как для личного, так и для общественного транспорта.