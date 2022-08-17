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общество

Гинеколог назвала самый опасный период для беременных

Фото Гинеколог назвала самый опасный период для беременных
Фото Гинеколог назвала самый опасный период для беременных

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Гинеколог Мелкомян: первый триместр для беременных женщин считается самым критичным.

Первый триместр для беременных женщин считается самым критичным, недели с седьмой по девятую являются очень ответственными, потому что это самое начало становления эмбриона и формирования плода, объяснила в разговоре с NEWS.ru акушер-гинеколог, репродуктолог Софья Мелкомян. По ее словам, раннее обращение к врачу на этом этапе является основополагающим для дальнейшего протекания беременности.

Любые катаклизмы в этот период, заболевания или показатели, которые могут влиять на беременность, очень критичны. Девять месяцев выпадают на разные времена года, и практически ни одна беременная девушка что-нибудь бы не перенесла, не чихнула, не кашлянула. Но первый триместр считается наиболее ответственным. Врачи стараются в этот период держать их максимально аккуратно и нежно, чтобы формирование плода пошло по правильному пути, —

отметила Мелкомян.

При первых симптомах заболеваемости на ранних сроках беременности гинеколог посоветовала сразу обращаться к специалисту, чтобы он смог верно дать рекомендации по питанию и образу жизни пациентки.

Ранее семейный психолог Татьяна Журавлёва объяснила, как правильно сообщить мужу о беременности. По ее словам, беременность для многих пар — долгожданное и очень приятное событие, будет здорово, если новость подать так же празднично. Эксперт предложила внезапно подарить будущему папе детскую вещь или игрушку, тест на беременность или снимок УЗИ.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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