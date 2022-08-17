Гинеколог назвала самый опасный период для беременных

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Гинеколог Мелкомян: первый триместр для беременных женщин считается самым критичным. Первый триместр для беременных женщин считается самым критичным, недели с седьмой по девятую являются очень ответственными, потому что это самое начало становления эмбриона и формирования плода, объяснила в разговоре с NEWS.ru акушер-гинеколог, репродуктолог Софья Мелкомян. По ее словам, раннее обращение к врачу на этом этапе является основополагающим для дальнейшего протекания беременности. Любые катаклизмы в этот период, заболевания или показатели, которые могут влиять на беременность, очень критичны. Девять месяцев выпадают на разные времена года, и практически ни одна беременная девушка что-нибудь бы не перенесла, не чихнула, не кашлянула. Но первый триместр считается наиболее ответственным. Врачи стараются в этот период держать их максимально аккуратно и нежно, чтобы формирование плода пошло по правильному пути, — отметила Мелкомян.

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