Гинеколог назвала самый опасный период для беременных

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Гинеколог Мелкомян: первый триместр для беременных женщин считается самым критичным.
Любые катаклизмы в этот период, заболевания или показатели, которые могут влиять на беременность, очень критичны. Девять месяцев выпадают на разные времена года, и практически ни одна беременная девушка что-нибудь бы не перенесла, не чихнула, не кашлянула. Но первый триместр считается наиболее ответственным. Врачи стараются в этот период держать их максимально аккуратно и нежно, чтобы формирование плода пошло по правильному пути, —
отметила Мелкомян.
При первых симптомах заболеваемости на ранних сроках беременности гинеколог посоветовала сразу обращаться к специалисту, чтобы он смог верно дать рекомендации по питанию и образу жизни пациентки.
Ранее семейный психолог Татьяна Журавлёва объяснила, как правильно сообщить мужу о беременности. По ее словам, беременность для многих пар — долгожданное и очень приятное событие, будет здорово, если новость подать так же празднично. Эксперт предложила внезапно подарить будущему папе детскую вещь или игрушку, тест на беременность или снимок УЗИ.
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