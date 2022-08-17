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Караканский бор в Новосибирской области получил статус охраняемого природного парка.

Фото Караканский бор в Новосибирской области получил статус охраняемого природного парка.
Фото Караканский бор в Новосибирской области получил статус охраняемого природного парка.

Фото: АиФ-Новосибирск

Под Новосибирском создали охраняемый природный парк «Караканский бор».

Лесная территория Караканского бора площадью более 100 тысяч гектаров объявлена природным парком. Теперь хвойный лес находится под защитой государства.

Новый парк находится на территории Ордынского, а частично также на территории Искитимского и Сузунского районов Новосибирской области, а также Каменского района Алтайского края. Лес на этой территории имеет большое водоохранное, рекреационное, научно-просветительное, а также народнохозяйственное значение.

Природный парк на этой территории не создали раньше, потому что бор располагается сразу в двух регионах РФ. Сейчас эту проблему решили, причем при выделении территории парка не затронули населенные пункты и частные земельные участки.

Фото Караканский бор в Новосибирской области получил статус охраняемого природного парка. 2

На территории Караканского бора живут приобские бобры, а также были обнаружены редкие мхи, которые раньше находили только в Алтайских горах.

Ранее сообщалось, что в Караканском бору под Новосибирском нашли труп мужчины. В июне 2022 года тело мужчины прибило к берегу Обского водохранилища, обнаружили его с утра участники фестиваля электронной музыки «Индия».

Также губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что на примере Караканского бора надо выработать образцовую модель в сфере лесных отношений.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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