«Кишечник вывернуло наружу»: переболевшая коронавирусом россиянка рассказала о стыдном симптомы нового коронавируса-2022

Фото: Сиб.фм, freepik.com

На смену уже привычным симптомам коронавируса пришёл новый неприятный симптом, в котором многим стыдно признаться.

Напомним, что Роспотребнадзор недавно выявил гибридный штамм коронавируса. Это «смесь» дельта и омикрона. Согласно данным, 5 жителей Санкт-Петербурга и 1 житель Москвы оказались инфицированы новым вариантом коронавируса. Пациенты перенесли болезнь в легкой форме.

«Нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжелому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью», — заверили в ведомстве.

При этом эксперты Роспотребнадзора обращают внимание, что у коронавируса изменились первые симптомы.

Как рассказал врач-терапевт Алексей Жито, первыми симптомами коронавируса уже давно не являются кашель или потеря обоняния.

«Коронавирус действительно постепенно меняет свои симптомы. Каждый новый штамм, каждый новый вид, по сути, обладает новыми свойствами и постепенно приспосабливается к организму человека. По сути, происходит адаптация вируса, течение болезни идет более легко, более благоприятно», — пояснил он.

Отчасти такие изменения обусловлены тем, что многие люди уже имеют антитела — у них выработан иммунитет после болезни или вакцинации. И поэтому на сегодняшний день наблюдается намного меньше летальных исходов от коронавируса, и скорость протекания заболевания тоже стала намного меньше.

По словам специалиста, обычно состояние больного улучшается в течение 2-3 дней без какой-то дополнительной терапии.

В перечень наиболее частых симптомов вошли другие проявления болезни. Теперь заболевание коронавирусом начинается как правило со стремительного повышения температуры до 38 — 38,5 и даже 40 градусов в редких случаях. Затем к симптомам добавляются неприятные ощущения в пояснице и ломота в мышцах.

«Особенно характерны головная боль и боль в глазах. Иногда пациенты обращаются к врачу только с этими симптомами. Они жалуются, что при свете практически не могут открыть глаза. Им тяжело и больно шевелить ими. При этом как такового кашля, потери обоняния, насморка, заложенности носа в первый день как правило не бывает», — сказал терапевт.

А вот со второго-третьего дня к симптомам коронавируса часто присоединяется пугающе сильное воспаление в горле.

«Боль настолько выраженная, что пациент иногда даже не может глотать пищу, приходится питаться через трубочку. Если мы говорим про дыхание, то эта симптоматика развивается тоже не сразу. Начиная с третьего-четвертого дня, пациент отмечает довольно сильный дискомфорт в грудной клетке, но он проходит намного быстрее, чем при более раннем коронавирусе. Характерно также появление кашля без мокроты. Диарея, боли в животе встречаются значительно меньше. Также меньше жалоб на боли в коже, кожную сыпь и потерю обоняния, хотя последний симптом все еще встречается», — добавил Алексей Жито.

Однако к вышеперечисленным симптомам коронавируса сейчас присоединяется еще один. У зараженных наблюдается серьезное расстройство стула. Заболевшие рассказывают, что буквально проводят очень длительное время в туалете после того, как появляется первое недомогание.

Отмечается, что у людей сильно болит желудок, а потом начинается диарея. Заболевшие сравнивают такие ощущения с тем, будто «что-то пытается вырваться наружу» из тела.

Сибирячка Екатерина рассказала о том, как протекало заболевание:

«Очень сильно болит желудок. Потом ночью поднимается температура так, что спать не можешь: всю ломает и выкручивает, как будто кто-то пытается из тебя вылезти. В общем, я почти поселилась в туалете», — говорит она.

Девушка отметила, что симптомы держатся около двух дней. После этого температура падает и держится еще день-два на отметке в 37,5 С.

Таким образом при плохом самочувствии и подозрении на заражение коронавирусом стоит обратить внимание на следующие симптомы:

Высокая температура.

Сильная интоксикация.

Головная боль.

Боль в глазах (светобоязнь, слезотечение, сухость в глазах, боль при повороте глаз).

Сильная боль в горле и чувство першения.

Боли в пояснице и мышцах.

Расстройство кишечника.

Ранее Сиб.фм писал о симптомах и опасных осложнениях новых штаммов «Кентавр» и «Дельтакрон». В Новосибирске начали прививать от коронавируса новой британской вакциной «Эвушелд», однако не всем россиянам можно прививаться.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.