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общество

«Кишечник вывернуло наружу»: переболевшая коронавирусом россиянка рассказала о стыдном симптомы нового коронавируса-2022

Фото «Кишечник вывернуло наружу»: переболевшая коронавирусом россиянка рассказала о стыдном симптомы нового коронавируса-2022
Фото «Кишечник вывернуло наружу»: переболевшая коронавирусом россиянка рассказала о стыдном симптомы нового коронавируса-2022

Фото: Сиб.фм, freepik.com

На смену уже привычным симптомам коронавируса пришёл новый неприятный симптом, в котором многим стыдно признаться.

Напомним, что Роспотребнадзор недавно выявил гибридный штамм коронавируса. Это «смесь» дельта и омикрона. Согласно данным, 5 жителей Санкт-Петербурга и 1 житель Москвы оказались инфицированы новым вариантом коронавируса. Пациенты перенесли болезнь в легкой форме.

Фото «Кишечник вывернуло наружу»: переболевшая коронавирусом россиянка рассказала о стыдном симптомы нового коронавируса-2022 2

«Нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжелому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью», — заверили в ведомстве.

При этом эксперты Роспотребнадзора обращают внимание, что у коронавируса изменились первые симптомы.

Как рассказал врач-терапевт Алексей Жито, первыми симптомами коронавируса уже давно не являются кашель или потеря обоняния.

Фото «Кишечник вывернуло наружу»: переболевшая коронавирусом россиянка рассказала о стыдном симптомы нового коронавируса-2022 3

«Коронавирус действительно постепенно меняет свои симптомы. Каждый новый штамм, каждый новый вид, по сути, обладает новыми свойствами и постепенно приспосабливается к организму человека. По сути, происходит адаптация вируса, течение болезни идет более легко, более благоприятно», — пояснил он.

Отчасти такие изменения обусловлены тем, что многие люди уже имеют антитела — у них выработан иммунитет после болезни или вакцинации. И поэтому на сегодняшний день наблюдается намного меньше летальных исходов от коронавируса, и скорость протекания заболевания тоже стала намного меньше.

По словам специалиста, обычно состояние больного улучшается в течение 2-3 дней без какой-то дополнительной терапии.

Фото «Кишечник вывернуло наружу»: переболевшая коронавирусом россиянка рассказала о стыдном симптомы нового коронавируса-2022 4

В перечень наиболее частых симптомов вошли другие проявления болезни. Теперь заболевание коронавирусом начинается как правило со стремительного повышения температуры до 38 — 38,5 и даже 40 градусов в редких случаях. Затем к симптомам добавляются неприятные ощущения в пояснице и ломота в мышцах.

«Особенно характерны головная боль и боль в глазах. Иногда пациенты обращаются к врачу только с этими симптомами. Они жалуются, что при свете практически не могут открыть глаза. Им тяжело и больно шевелить ими. При этом как такового кашля, потери обоняния, насморка, заложенности носа в первый день как правило не бывает», — сказал терапевт.

А вот со второго-третьего дня к симптомам коронавируса часто присоединяется пугающе сильное воспаление в горле.

Фото «Кишечник вывернуло наружу»: переболевшая коронавирусом россиянка рассказала о стыдном симптомы нового коронавируса-2022 5

«Боль настолько выраженная, что пациент иногда даже не может глотать пищу, приходится питаться через трубочку. Если мы говорим про дыхание, то эта симптоматика развивается тоже не сразу. Начиная с третьего-четвертого дня, пациент отмечает довольно сильный дискомфорт в грудной клетке, но он проходит намного быстрее, чем при более раннем коронавирусе. Характерно также появление кашля без мокроты. Диарея, боли в животе встречаются значительно меньше. Также меньше жалоб на боли в коже, кожную сыпь и потерю обоняния, хотя последний симптом все еще встречается», — добавил Алексей Жито.

Однако к вышеперечисленным симптомам коронавируса сейчас присоединяется еще один. У зараженных наблюдается серьезное расстройство стула. Заболевшие рассказывают, что буквально проводят очень длительное время в туалете после того, как появляется первое недомогание.

Фото «Кишечник вывернуло наружу»: переболевшая коронавирусом россиянка рассказала о стыдном симптомы нового коронавируса-2022 6

Отмечается, что у людей сильно болит желудок, а потом начинается диарея. Заболевшие сравнивают такие ощущения с тем, будто «что-то пытается вырваться наружу» из тела.

Сибирячка Екатерина рассказала о том, как протекало заболевание:

«Очень сильно болит желудок. Потом ночью поднимается температура так, что спать не можешь: всю ломает и выкручивает, как будто кто-то пытается из тебя вылезти. В общем, я почти поселилась в туалете», — говорит она.

Фото «Кишечник вывернуло наружу»: переболевшая коронавирусом россиянка рассказала о стыдном симптомы нового коронавируса-2022 7

Девушка отметила, что симптомы держатся около двух дней. После этого температура падает и держится еще день-два на отметке в 37,5 С.

Таким образом при плохом самочувствии и подозрении на заражение коронавирусом стоит обратить внимание на следующие симптомы:

  • Высокая температура.
  • Сильная интоксикация.
  • Головная боль.
  • Боль в глазах (светобоязнь, слезотечение, сухость в глазах, боль при повороте глаз).
  • Сильная боль в горле и чувство першения.
  • Боли в пояснице и мышцах.
  • Расстройство кишечника.

Ранее Сиб.фм писал о симптомах и опасных осложнениях новых штаммов «Кентавр» и «Дельтакрон». В Новосибирске начали прививать от коронавируса новой британской вакциной «Эвушелд», однако не всем россиянам можно прививаться.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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