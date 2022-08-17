Минтранс Новосибирской области рассказал, как добраться до форума «Армия-2022»

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Областное министерство транспорта и дорожного хозяйства обеспечило транспортную доступность военно-технического форума «Армия-2022», который пройдет в Новосибирске с 19 по 21 августа на базе военного аэродрома Толмачево. Гости форума смогут увидеть более 50 единиц современной военной техники – боевые машины подразделений противовоздушной обороны, военно-воздушных сил и сухопутных войск РФ.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслава Невежина, для граждан движение транспорта будет организовано несколькими способами, в том числе с использованием пригородного железнодорожного транспорта и автобусов регулярного пассажирского транспорта. Чтобы не стоять в пробках, отправляясь на форум на личном транспорте, министерство рекомендует воспользоваться пригородным железнодорожным транспортом. На территории военного аэродрома после прохождения КПП гости и участники форума смогут воспользоваться автобусами, курсирующими по территории воинской части.

Добраться до форума «Армия-2022» можно несколькими видами транспорта.

Для пригородного железнодорожного сообщения будут дополнительно введены 10 электропоездов. Время отправления, стоимость и продолжительность поездки можно посмотреть на сайте минтранса. От остановочной платформы Аэрофлот гости форума смогут прогуляться пешком по указателям (12-17 минут).

Автобусами от остановок общественного транспорта: «Вокзал Новосибирск-Главный» (маршрут 111Э), «м. «Площадь Маркса» (маршруты 112, 122 и 228), «СТЦ «МЕГА» (маршрут 227) и «р.п. Краснообск» (маршрут 124) до остановок общественного транспорта: «Путепровод» (маршруты 111Э, 112, 122 и 124) и «ГВФ» (маршруты 227 и 228). От остановок общественного транспорта «Путепровод» и «ГВФ» до военного аэродрома гости форума смогут прогуляться пешком (10 минут). Время отправления, наличие льгот, стоимость и продолжительность поездки можно посмотреть здесь.

Гостям форума на личном автомобиле нужно воспользоваться парковкой на территории перед Экспоцентром. От Экспоцентра до военного аэродрома в период с 10.30 до 16.30 для гостей форума организовано движение автобусов сообщением «Экспоцентр – Аэропорт» с интервалом 30 минут. Со схемой парковки можно посмотреть здесь.

Основные пути подъезда – автодороги: а/д Р-254 «Иртыш», Толмачёвское шоссе и ул. Станционная.