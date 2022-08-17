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общество

На закрытую в 2019 году свалку в Новосибирске снова начали свозить мусор

Фото На закрытую в 2019 году свалку в Новосибирске снова начали свозить мусор
Фото На закрытую в 2019 году свалку в Новосибирске снова начали свозить мусор

Фото: Dreamstime

На закрытый мусорный полигон около Пашино в Новосибирске снова начали свозить отходы.

В августе на закрытый в 2019 году мусорный полигон около микрорайона Пашино начали снова свозить отходы. Об этом сообщает издание BFM-Новосибирск со ссылкой на жителей Калининского района.

Около двух недель назад к свалке приехал грейдер и разровнял земляную насыпь, которая загораживала мусорным грузовикам въезд. После этого на отгороженную территорию снова стали ссыпать мусор.

Местные жители предполагают, что свалку открыли нелегально, так как грузовики не продвигаются вглубь свалки, а сваливают мусор возле въезда.

Когда журналисты BFM-Новосибирск запросили комментарий у мэрии Новосибирска, пресс-служба не смогла дать ответ, но в тот же день на месте выровненной земляной насыпи появилась новая, мешающая грузовикам проезжать внутрь. Действенным решением это назвать сложно: теперь машины сгружают ТКО, не въезжая на территорию полигона. Экологи называют это обычным явлением для Новосибирска.

Эксперт объяснил, что опасностей от таких стихийных нерегулируемых свалок две: загрязнение почвы опасными веществами и накопление взрывоопасного метана. Чтобы этого избежать, необходимо заливать дно будущей свалки бетоном, а через каждые 5-10 метров расставлять трубы, чтобы газ выходил через них.

Напомним, 4 августа закрытая свалка загорелась в Пашино. По всей видимости, причиной могло так же стать возгорание скопившегося метана.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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