Назван город в России, где больше всего любят кошек

Выборг признан самым котолюбивым городом России.

Телеграм-канал «Архитектурные излишества» признал Выборг самым котолюбивым городом в России. Об этом сообщает издание online47.ru.

Климат в Выборге северный и слегка суровый, при этом в самом городе обитает много котиков, в частности, уличных, что было бы невозможно без активной поддержки горожан.

Кроме этого, здесь потрясающая концентрация котов-талисманов. Самый знаменитый, конечно, сэр Филимон — хранитель Выборгского замка. Сейчас он понемногу уходит на покой и предпочитает проводить время в тепле и тиши замковой библиотеки.

В парке Монрепо обитали кошки Альфа и Бета. Альфу приютили сотрудники, но в парке разгуливает ее сын Ромео, по второй версии – дымок. Чаще всего их можно увидеть у сувенирной лавки в погребке, но иногда они забегают и в дальние уголки парка.

Раньше в парке можно было встретить кота Мишу, но после того, как беднягу обстреляли из пневматики, ему нашли более спокойное место жительства.