Назван город в России, где больше всего любят кошек

Фото: Daniel Voloshyn / unsplash.com
Выборг признан самым котолюбивым городом России.
Телеграм-канал «Архитектурные излишества» признал Выборг самым котолюбивым городом в России. Об этом сообщает издание online47.ru.
Климат в Выборге северный и слегка суровый, при этом в самом городе обитает много котиков, в частности, уличных, что было бы невозможно без активной поддержки горожан.
Кроме этого, здесь потрясающая концентрация котов-талисманов. Самый знаменитый, конечно, сэр Филимон — хранитель Выборгского замка. Сейчас он понемногу уходит на покой и предпочитает проводить время в тепле и тиши замковой библиотеки.
В парке Монрепо обитали кошки Альфа и Бета. Альфу приютили сотрудники, но в парке разгуливает ее сын Ромео, по второй версии – дымок. Чаще всего их можно увидеть у сувенирной лавки в погребке, но иногда они забегают и в дальние уголки парка.
Раньше в парке можно было встретить кота Мишу, но после того, как беднягу обстреляли из пневматики, ему нашли более спокойное место жительства.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают