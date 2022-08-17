Не гневите Бога: что категорически нельзя делать в Яблочный Спас или Преображение Господне 19 августа 2022

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19 августа православная церковь отметит сразу два важных события – Преображение Господне и Яблочный спас. Кроме того, светлая дата выпадает и на Успенский пост. Сиб.фм расскажет, какие традиции и запреты важно соблюдать в эту особенную дату для верующих.

Что обязательно нужно сделать 19 августа?

В честь праздника прихожане приносят в стены храма корзинки с яблоками, чтобы освятить их. После освящения, фрукты принято использовать в готовке пирогов, компотов, варений.

Кроме того, этими яблоками можно угостить окружающих, оставить в храме или принести на кладбище к близким.

В честь двунадесятого праздника каждый прихожанин Русской православной церкви может обратиться к Иисусу Христу за помощью, прочитав ему молитву и искренне рассказав о происходящим в жизни. Также важно в течение светлой даты помочь хотя бы одному нуждающемуся человеку.

Что запрещено 19 августа?

В эту дату нельзя кушать яйца, молочные и мясные продукты. Исключением является рыба. Такое правило существует в честь Успенского поста.

Не стоит заниматься уборкой и работой дома. В том числе рукоделием.

Запрещается излишне тяжелая работа.

Поминать усопших нельзя с помощью алкоголя и шумных застолий.

Запрещено развлекаться и участвовать в каких-то светских мероприятиях.

Запрещается интимная связь.

Нельзя сквернословить.

Запрещено обижать кого-либо: людей, растения, животных, насекомых.

Публикуем молитвы на Преображение Господне

«Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху, да возсияет и нам, грешным, Свет Твой присносущный молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе».

«На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы Твои, славу Твою, Христе Боже, видеша, да егда Тя узрят распинаема, страдание убо уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко Ты еси воистинну Отчее сияние».

«Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем пречистыя плоти Твоея преславное Преображение».

«Господи Иисусе Христе, Боже наш, во Свете живый неприступнем, Сияние сый Славы Отчия и Образ Ипостаси Его! Егда прииде исполнение времен, Ты за милосердие неизреченное к падшему роду человеческому Себе умалил еси, зрак раба приял еси, смирил еси Себе, послушлив бысть даже до смерти. Обаче прежде Креста и вольныя страсти Твоея на горе Фаворстей преобразился еси в Божественней Славе Своей пред святыми Твоими ученики и Апостолы, мало скрыв плоти восприятие, да егда Тя узрят распинаема и смерти предаваема, уразумеют убо страдание Твое вольное и Божество. Даруй же и нам всем, пречистыя Плоти Твоея Преображение празднующим, чистым сердцем и нескверными умы взыти на Святую гору Твою, в селения святыя славы Твоея, идеже глас чист празднующих, глас несказаннаго радования, да тамо купно с ними лицем к лицу узрим Славу Твою в невечернем дни Царствия Твоего, и со всеми святыми, от века Тебе благоугодившими, прославим Всесвятое имя Твое со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков».

Ранее Сиб.фм писал о том, почему нельзя стричь волосы после 11 августа по церковным приметам. Напомним, что Сиб.фм опубликовал православный календарь с датами постов для верующих. Ближайший из них – Успенский пост, который продлится с 14 по 28 августа. Напомним, что можно подавать к столу в этот период.

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